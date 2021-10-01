Таджикистан и Афганистан начали стягивать вооруженные силы к границе. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России.

В частности отмечается о стягивании к приграничной с Таджикистаном границе Тахар десятков тысяч солдат специальных подразделений. В ведомстве призвали Душанбе и Кабул найти мирные варианты урегулирования ситуации, передает Deutsche Welle.

"Мы с озабоченностью наблюдаем рост напряженности в таджикско-афганских отношениях на фоне взаимных резких заявлений лидеров двух стран. Появляются сообщения о развертывании вооруженных сил обеих сторон к общей границе. По информации талибов только в приграничной (северной) афганской провинции Тахар дислоцированы десятки тысяч подразделений спецназа", - сказал официальный представитель МИД Алексей Зайцев.

По словам Зайцева, Москва призывает Душанбе и Кабул "искать взаимоприемлемые решения" для деэскалации нынешней ситуации. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отказался признать правительство "Талибана", обвинив группу в нарушении прав человека.

Руководство талибов категорически отвергает подобные настроения, требуя, чтобы Таджикистан не вмешивался во внутренние дела Афганистана.

В четверг Рахмон провел военный парад у границы. Демонстрация силы последовала за аналогичным парадом возле другого участка границы в среду.

Россия, имеющая военную базу в Таджикистане, обеспокоена тем, что боевики, а также контрабандисты наркотиков могут воспользоваться нестабильной ситуацией, созданной недавним падением правительства в Кабуле. Ранее в этом году Россия заявила, что талибы контролируют примерно две трети границы Афганистана с Таджикистаном.

В результате Россия недавно провела совместные военные операции с Таджикистаном и Узбекистаном в регионе после того, как талибы быстро захватили контроль над Афганистаном, когда США и другие западные силы ушли после 20 лет боевых действий.

Источник: centralasia.media