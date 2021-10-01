Погода
$ 84.79 - 84.90
€ 98.92 - 100.25

Таджикистан и Афганистан начали стягивать вооруженные силы к границе

311  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Таджикистан и Афганистан начали стягивать вооруженные силы к границе. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России.

В частности отмечается о стягивании к приграничной с Таджикистаном границе Тахар десятков тысяч солдат специальных подразделений. В ведомстве призвали Душанбе и Кабул найти мирные варианты урегулирования ситуации, передает Deutsche Welle.

"Мы с озабоченностью наблюдаем рост напряженности в таджикско-афганских отношениях на фоне взаимных резких заявлений лидеров двух стран. Появляются сообщения о развертывании вооруженных сил обеих сторон к общей границе. По информации талибов только в приграничной (северной) афганской провинции Тахар дислоцированы десятки тысяч подразделений спецназа", - сказал официальный представитель МИД Алексей Зайцев.

По словам Зайцева, Москва призывает Душанбе и Кабул "искать взаимоприемлемые решения" для деэскалации нынешней ситуации. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отказался признать правительство "Талибана", обвинив группу в нарушении прав человека.

Руководство талибов категорически отвергает подобные настроения, требуя, чтобы Таджикистан не вмешивался во внутренние дела Афганистана.

В четверг Рахмон провел военный парад у границы. Демонстрация силы последовала за аналогичным парадом возле другого участка границы в среду.

Россия, имеющая военную базу в Таджикистане, обеспокоена тем, что боевики, а также контрабандисты наркотиков могут воспользоваться нестабильной ситуацией, созданной недавним падением правительства в Кабуле. Ранее в этом году Россия заявила, что талибы контролируют примерно две трети границы Афганистана с Таджикистаном.

В результате Россия недавно провела совместные военные операции с Таджикистаном и Узбекистаном в регионе после того, как талибы быстро захватили контроль над Афганистаном, когда США и другие западные силы ушли после 20 лет боевых действий.

Источник: centralasia.media


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/407268
Теги:
Афганистан, Россия, Таджикистан, армия, МИД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  