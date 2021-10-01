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Глава кабмина КР побывал в бишкекском доме для престарелых

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане сегодня, 1 октября, глава кабмина Улукбек Марипов посетил Бишкекское социально стационарное учреждение для пожилых и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает официальный сайт кабмина.

Председатель кабинета министров ознакомился с условиями проживания в социальном учреждении и побеседовал с его жителями. Марипов поздравил старшее поколение с Международным днем пожилых граждан.

"Наша задача – создать достойные условия для благополучной жизни сограждан старшего возраста, способствовать их активному участию в жизни общества. Пусть бережное отношение к людям старшего поколения станет повседневной обязанностью каждого из нас. Социальная защита пожилых граждан всегда будет важнейшим направлением деятельности нашего государства", – сказал глава кабмина.

Улукбек Марипов выразил сожаление о том, что в республике существуют учреждения для пожилых граждан и количество проживающих в них пенсионеров увеличивается.

"В этот день я бы хотел призвать соотечественников уделять больше внимания и времени своим пожилым родителям и родственникам. Если вы далеко, позвоните им, если находитесь рядом, обнимите и подарите им свою любовь. Наше старшее поколение должно жить в лучших условиях, в любви, уважении и заботе. Это нужно прививать подрастающему поколению", – отметил Глава кабмина.


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URL: https://www.vb.kg/407269
Теги:
пожилые люди, Кыргызстан, Улукбек Марипов
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