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В Оше встретили первый за весемь лет рейс из Стамбула

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- Айжан Мамбеталиева
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В Международном аэропорту "Ош" сегодня, 1 октября, торжественно встретили первый за восемь лет рейс за Стамбула.

По традиции самолет "Боинг-737" авиакомпании "Пегасус" встретили водяной аркой.

В мероприятии принимали участие полномочный представитель президента в Ошской области Зиядин Жамалдинов, заместитель генерального директора по инфраструктурному и региональному развитию ОАО "Международный аэропорт "Манас" Абдималик Бусурманкулов, заместитель генерального директора по экономике, финансам и солильному развитию ОАО "МАМ" Рысбек Оморов, представители компании-перевозчика, сотрудники ОАО "МАМ" и другие.

"Сегодняшний день можно назвать историческим, так как возобновили рейс по маршруту Стамбул-Ош-Стамбул. Восемь лет рейсы в этом направлении не выполнялись. Это позволит также повысить экономический потенциал и туристический сектор страны", - сообщил заместитель председателя по региональным аэропортам ОАО "МАМ" Абдималик Бусурманкулов.

В свою очередь, представитель по продажам авиакомпании "Пегасус" Юсуф Эрман отметил, что работа над открытием данного рейса велась два года.

"Открытие рейса удовлетворит существующий спрос в авиаперевозках среди пассажиров наших государств и ферганской долины, что даст возможность для дальнейшего транзита через Стамбул в 19 государств мира и 22 города Турции. Также это большая реклама города Ош и туристических мест всего южного региона Кыргызстана", - сообщил он.

Рейс Стамбул-Ош-Стамбул будет регулярным и выполняться три раза в неделю. В Ош из Стамбула прилетели 130 пассажиров. Обратным рейсом в Стамбул улетели 155 пассажиров.


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URL: https://www.vb.kg/407273
Теги:
аэропорт, Ош, Турция, Кыргызстан, новый авиарейс
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