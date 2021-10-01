Сотрудниками СБНОН предотвращен контрабандный ввоз "гашишного масла"

Сотрудниками СБНОН МВД предотвращен и изъят контрабандный ввоз "гашишного масла" предназначенного для заправки электронных сигарет (Вейп).

15 сентября 2021 года в ходе проведения специально-следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками СБНОН МВД совместно с сотрудниками ЖДТ ГТС "Северная", в Бишкеке при получении посылки из США задержан К.Ф. 1990 года рождения, житель Чуйской области, у которого обнаружена и изъята картонная коробка внутри которой находились стеклянные флаконы с неизвестной жидкостью, а также тюбики в виде капсул с надписью "Saucey" с жидким наполнителем желтого цвета, со специфическим запахом.

Следственной службой СБНОН МВД зарегистрирован факт в ЕРПП по факту контрабанды (по ст. 270 УК КР). Согласно проведенному исследованию вещество предоставленное на исследование является наркотическим средством - "гашишное масло".

Санкцией Первомайского районного суда подозреваемому К.Ф. избрана мера пресечения в виде ареста на два месяца содержанием в СИЗО-1.

В настоящее время сотрудниками СБНОН МВД проводятся дальнейшие специально-следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению причастных лиц и организаторов отправки товаров из США.