Погода
$ 84.79 - 84.90
€ 98.92 - 100.25

Сотрудниками СБНОН предотвращен контрабандный ввоз "гашишного масла"

277  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сотрудниками СБНОН МВД предотвращен и изъят контрабандный ввоз "гашишного масла" предназначенного для заправки электронных сигарет (Вейп).

15 сентября 2021 года в ходе проведения специально-следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками СБНОН МВД совместно с сотрудниками ЖДТ ГТС "Северная", в Бишкеке при получении посылки из США задержан К.Ф. 1990 года рождения, житель Чуйской области, у которого обнаружена и изъята картонная коробка внутри которой находились стеклянные флаконы с неизвестной жидкостью, а также тюбики в виде капсул с надписью "Saucey" с жидким наполнителем желтого цвета, со специфическим запахом.

Следственной службой СБНОН МВД зарегистрирован факт в ЕРПП по факту контрабанды (по ст. 270 УК КР). Согласно проведенному исследованию вещество предоставленное на исследование является наркотическим средством - "гашишное масло".

Санкцией Первомайского районного суда подозреваемому К.Ф. избрана мера пресечения в виде ареста на два месяца содержанием в СИЗО-1.

В настоящее время сотрудниками СБНОН МВД проводятся дальнейшие специально-следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению причастных лиц и организаторов отправки товаров из США.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/407274
Теги:
МВД, наркотики
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  