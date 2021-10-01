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Акун: Наблюдаются попытки вмешательства других стран в нынешние выборы в ЖК

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- Виктория Гунгер
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Уже сейчас наблюдаются активные попытки вмешательства в предстоящий процесс со стороны других государств. Об этом на круглом столе " Влияние внешних факторов на политические процессы в КР в преддверии парламентских выборов" сообщил экс-омбудсмен КР Турсунбек Акун.

По его словам, по поступающей в его организацию информации отдельные кандидаты на грантовые деньги проводят в пригороде республики собрания с гражданами.

- Это показывает, что вмешательство уже началось. При этом никто не в праве во внутренние процессы нашей страны. Подобное уже привело к беспорядкам в прошлом году. Именно вмешательство других государств, в том числе, США и подведомственных им западных организаций тогда активно повлияли на этот процесс. Это доказывает и ряд исследований. Помогали им в этом и политики с западным мышлением. Подлили масла в огонь и ряд наблюдателей на выборах. Одна из организаций, скажем, опубликовала анализ по нарушениям до начала выборов, что запрещено законом, - рассказал Акун.

Он пояснил, что все дело в огромных грантах, выделенных подобным фондам.

- В итоге их оценки были необъективны. Поэтому, то, что произошло в октябре прошлого года имеет явный западный след. Именно поэтому сейчас необходимо доработать механизмы закона об НКО, чтобы предотвратить повторения ситуации, - заключил Турсунбек Акун.

Отметим, организатором мероприятия выступил Клуб региональных экспертов КР "Пикир".


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URL: https://www.vb.kg/407275
Теги:
выборы, НПО, Кыргызстан, Турсунбек Акун
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