Акун: Наблюдаются попытки вмешательства других стран в нынешние выборы в ЖК

Уже сейчас наблюдаются активные попытки вмешательства в предстоящий процесс со стороны других государств. Об этом на круглом столе " Влияние внешних факторов на политические процессы в КР в преддверии парламентских выборов" сообщил экс-омбудсмен КР Турсунбек Акун.

По его словам, по поступающей в его организацию информации отдельные кандидаты на грантовые деньги проводят в пригороде республики собрания с гражданами.

- Это показывает, что вмешательство уже началось. При этом никто не в праве во внутренние процессы нашей страны. Подобное уже привело к беспорядкам в прошлом году. Именно вмешательство других государств, в том числе, США и подведомственных им западных организаций тогда активно повлияли на этот процесс. Это доказывает и ряд исследований. Помогали им в этом и политики с западным мышлением. Подлили масла в огонь и ряд наблюдателей на выборах. Одна из организаций, скажем, опубликовала анализ по нарушениям до начала выборов, что запрещено законом, - рассказал Акун.

Он пояснил, что все дело в огромных грантах, выделенных подобным фондам.

- В итоге их оценки были необъективны. Поэтому, то, что произошло в октябре прошлого года имеет явный западный след. Именно поэтому сейчас необходимо доработать механизмы закона об НКО, чтобы предотвратить повторения ситуации, - заключил Турсунбек Акун.

Отметим, организатором мероприятия выступил Клуб региональных экспертов КР "Пикир".