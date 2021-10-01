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Ветеранов ОВД с поздравили с международным Днем пожилых людей

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- Айжан Мамбеталиева
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1 октября - особый праздник и замечательная возможность выразить уважение, почитание и благодарность старшему поколению.

Этот год не стал исключением, ветеранов органов внутренних дел с международным Днем пожилых людей поздравил первый заместитель министра внутренних дел, генерал-майор милиции Суйун Омурзаков и председатель совета ветеранов МВД Султан Жоошбаев.

Суйун Абдылдаевич и Султан Жоошбаевич посетили старейшин - Чоюнбека Сагынбаева, Акына Шаршенова, Бексыргу Кубатовича, Нину Ромашову, Динару Шакирову. Передали поздравления и наилучшие пожелания от имени министра внутренних дел Улана Ниязбекова и вручили продуктовые наборы.

Замглавы МВД поздравляя ветеранов сказал: "За вашими плечами большая жизнь, мудрость и богатейший опыт. Вы являетесь хранителями традиций и моральных ценностей, опорой и поддержкой для молодого поколения, верными помощниками для детей и внуков.Примите слова поздравления и безмерного уважения. Крепкого здоровья и благополучия Вам, бодрости духа, оптимизма и жизненных сил, долгих счастливый лет жизни!"


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URL: https://www.vb.kg/407276
Теги:
МВД, пожилые люди, праздник
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