Ветеранов ОВД с поздравили с международным Днем пожилых людей

1 октября - особый праздник и замечательная возможность выразить уважение, почитание и благодарность старшему поколению.

Этот год не стал исключением, ветеранов органов внутренних дел с международным Днем пожилых людей поздравил первый заместитель министра внутренних дел, генерал-майор милиции Суйун Омурзаков и председатель совета ветеранов МВД Султан Жоошбаев.

Суйун Абдылдаевич и Султан Жоошбаевич посетили старейшин - Чоюнбека Сагынбаева, Акына Шаршенова, Бексыргу Кубатовича, Нину Ромашову, Динару Шакирову. Передали поздравления и наилучшие пожелания от имени министра внутренних дел Улана Ниязбекова и вручили продуктовые наборы.

Замглавы МВД поздравляя ветеранов сказал: "За вашими плечами большая жизнь, мудрость и богатейший опыт. Вы являетесь хранителями традиций и моральных ценностей, опорой и поддержкой для молодого поколения, верными помощниками для детей и внуков.Примите слова поздравления и безмерного уважения. Крепкого здоровья и благополучия Вам, бодрости духа, оптимизма и жизненных сил, долгих счастливый лет жизни!"