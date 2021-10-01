В ГСИН поздравили ветеранов с Международным днем пожилого человека

Сегодня, 1 октября 2021 года, председатель ГСИН генерал-майор Асхат Эгембердиев поздравил ветеранов УИС с Международным днем пожилого человека.

Встречая гостей полковник М.Кожобеков выразил ветеранам слова благодарности, пожелал им крепкого здоровья, счастья, добра, долгих лет жизни и мирного неба над головой.

"Очень хочется, чтобы наши дорогие ветераны жили достойно и как можно дольше", - отметил председатель совета ветеранов "Сый-Урмат" Совет Асанов.

В клубе ДОК ГСИН организовали концерт силами сотрудников художественной самодеятельности.

Одной из хороших традиций ГСИН стало поздравление ветеранов на дому. Коллеги посетили ветеранов на дому и поздравили их с праздником, вручив от руководства ГСИН подарки и пожелав им здоровья, оптимизма и бодрости духа. В свою очередь ветераны поблагодарили амодеятельные артисты исполнили своим коллегам песни.руководство ГСИН за заботу.

Также сегодня во всех подразделениях УИС проходят торжественные мероприятия, на которых поздравления принимают ветераны, отдавшие многие годы службе в уголовно-исполнительной системе.