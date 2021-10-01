Пассажиров с неоплаченными штрафами ПДД не пустят в самолет

В редакцию VB.KG обратился читатель, который предупреждает всех кыргызстанцев о том, что в аэропорту снимают пассажиров с рейсов в случае, если у них имеется задолженность по неоплаченным штрафам ПДД.

Он сообщил, что недавно ему самому пришлось оплатить солидную сумму за нарушение правил, которая набралась в результате пени. В отделе ГИБДД он столкнулся со многими автовладельцами, которые примчались оплачивать свои штрафы из аэропорта, потому что их не пускали в самолет.

"Люди покупали дорогостоящие авиабилеты, тратили последние сбережения, а их прямо в аэропорту разворачивали, так как за ними числиться неоплаченные штрафы. Причем часто автомобилист даже не знает про нарушение, так как его зафиксировали камеры. Хотя суммы штрафов не настолько большие, например 2-3 тысячи сомов, но и этого будет достаточно для снятия с рейса. А авиабилет стоит 30 – 50 тысяч сомов. Ведь часто авиакомпании не возвращают сумму, если по каким-либо причинам пассажир не попадает на самолет", - возмущается читатель.

За штраф по "Безопасному городу" действительно действует ограничение на выезд из страны. С рейса могут снять в случае, если с момента нарушения прошло более 130 дней, но штраф все еще не оплачен.

"Почему-то представители авиакомпаний об этом не предупреждают. Поэтому советую всем автомобилистам перед вылетом проверить свой автомобиль на наличие долгов. Чтобы потом не пришлось горько пожалеть о потерянных деньгах", - подытожил читатель.