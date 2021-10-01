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Всемирная выставка "ЭКСПО 2020" в Дубае, Кыргызстан принимает участие в ней

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- Айжан Мамбеталиева
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30 сентября в Дубай состоялось официальное открытие Всемирной выставки "ЭКСПО 2020", на которой принимают участие свыше 180 стран и международных организаций мира.

На протяжении 182 дней Expo 2020 Dubai будет служить платформой для внедрения инновационных решений и содействия партнерству и сотрудничеству, под девизом "Объединяя умы, создаем светлое будущее".

Павильон Кыргызстана откроет свои двери наравне с другими странами сегодня, 1 октября, и в течении 6 месяцев будет представлять экспозицию демонстрирующую самобытную культуру, традиции, обычаи кыргызского народа, основанные на кочевом образе жизни. Посетителям предоставится возможность не только очутиться в юрте посмотреть и потрогать своими руками предметы быта и жизни кыргызского народа, но и попасть в виртуальный тур при помощи дополненной реальности.

Экспозиция представит возможности развития туризма и всех его формах, посредством демонстрации видеороликов, информационных материалов. Стенд Кыргызстана представит также инновационные решения кыргызских компаний в области орошения засушливых земель, представит экспортную продукцию кыргызских компаний.

14 декабря состоится национальный день Кыргызстана на Всемирной выставке "ЭКСПО", с участием официальных лиц и с главными мероприятиями - поднятие флага и исполнение гимна нашей страны, запланирована культурная программа с музыкальным выступлением артистов Кыргызстана. Деловая программа будет включать кыргызско-арабский бизнес форум, выставка кыргызской экспортной продукции, туристический форум.

Экспозиция Кыргызской Республики на Всемирной выставке "ЭКСПО 2020" представлена благодаря содействию и поддержке торгово-промышленной палаты, министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики, информационного агентства "Спутник Кыргызстан", японского агентства международного сотрудничества JIKA.


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URL: https://www.vb.kg/407285
Теги:
выставка, ОАЭ, культура, Кыргызстан
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