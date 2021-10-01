Погода
$ 84.79 - 84.90
€ 98.92 - 100.25

Монумент выдающемуся бугинцу Бирназар Баатыру открывается у села Джети-Огуз

245  0
- Александр Тузов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Джети-Огузском районе у села Джети-Огуз, неподалеку от поворота к селу с главной трассы Кызыл-Суу – Каракол, в четверг, 7 октября, планируется торжественное открытие руководителями Кыргызской Республики и Иссык-Кульской области памятника верховному правителю крупнейшего кыргызского племени бугу, Бирназару Алдаш уулу.

Даты его удивительно долгой жизни: 1718 – 1816 годы.

Как сообщил VB.KG прямой потомок Бирназара полковник милиции в запасе Оболбек Албаков, торжественным открытием монумента будет отмечено 303-летие со дня рождения и 205-летие со дня смерти баатыра.

- Первоначально открыть монумент, работу молодого скульптора Марлена Бакачиева, хотели к 300-летию Бирназар Баатыра. Однако, в связи с ковидной пандемией и другими обстоятельствами, открытие памятника оказалось отложенным на несколько лет, - говорит полковник Албаков.

Многолетние исторические разыскания Албакова позволили ему сделать вывод, поддержанный многими профессионалами. Именно Бирназар Баатыр возглавил в 1758 году освободительный поход кыргызов из Ферганской долины на Иссык–Куль, разгромил здесь джунгарских захватчиков и вынудил отступить многотысячную джунгарскую конную армию.

И вообще Бирназар был одним из организаторов борьбы кыргызского народа против гнета джунгарских, китайских, кокандских и казахских феодалов.

Плюс, выражаясь современным языком, Бирназар был принципиальным сторонником дружбы с Россией.

Изученные Албаковым архивные документы, старинные и новые книги, устные предания свидетельствуют о следующем. Отец Бирназара Алдаш–бий и бирназаровский дед Белек–хан были правителями–руководителями северных кыргызских родов племени бугу, которые постоянно защищали родину и кыргызский народ от иноземных захватчиков.

- Сам Бирназар Баатыр в Прииссыккулье сумел консолидировать кыргызов вокруг общих целей на основе национального единства, преодолел разобщенность. В истории великий Бирназар Баатыр - человек, имя которого достойно вечной памяти, - настаивает полковник Албаков.

Полковником Албаковым установлено, что под предводительством Бирназара Баатыра бугинцы и другие кыргызские племена продолжали успешно сражаться с калмаками и джунгарами. Бирназар был хорошим воином, смелым бойцом, дрался на копьях и саблях. Ему не было равных в стрельбе из лука и борьбе. Он был еще и прекрасным разведчиком, знал все калмакские аилы в Иссык–Кульской долине и даже взаимоотношения калмаков между собой, что ему очень помогало в борьбе с врагом.

В 1749 году, воспользовавшись усилением междоусобной войны за власть в Джунгарии, кыргызы разгромили большое войско калмаков. Пользуясь ослаблением Джунгарского ханства, многие семейства кыргызских племен, ранее откочевавших в Ферганскую долину, во главе с Бирназаром бием и другими предводителями начали возвращаться на свои земли в Страну Ала–Тоо. Однако до полного освобождения своих земель им пришлось еще воевать с джунгарами. Объединение кыргызских племен во главе с баатырами Бирназаром, Атаке, Бердике, Эсенгулом, Шапаком, Черикчи и другими родоправителями освободили Таласкую, Чуйскую долину, затем – Чон-Кемин, Кочкор и, наконец, Иссык-Кульскую котловину.

- После рождения Бирназара Баатыра, моего предка в седьмом поколении, прошло более трех столетий. Выражаясь современными терминами, Бирназар Баатыр прежде всего мечтал о единстве народа и суверенитете страны. Имя этой исторической личности его потомки вспоминают с гордостью и восхищением. Он стал настоящим народным вождем, одним из основоположников кыргызской государственности и руководителей борьбы кыргызского народа против гнета джунгарских, китайских, кокандских и казахских феодалов. И он всегда выступал за добрососедские отношения с Россией, - подчеркивает Оболбек Албаков.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/407286
Теги:
Иссык-Кульская область, памятник, Россия, юбилей
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  