Монумент выдающемуся бугинцу Бирназар Баатыру открывается у села Джети-Огуз

В Джети-Огузском районе у села Джети-Огуз, неподалеку от поворота к селу с главной трассы Кызыл-Суу – Каракол, в четверг, 7 октября, планируется торжественное открытие руководителями Кыргызской Республики и Иссык-Кульской области памятника верховному правителю крупнейшего кыргызского племени бугу, Бирназару Алдаш уулу.

Даты его удивительно долгой жизни: 1718 – 1816 годы.

Как сообщил VB.KG прямой потомок Бирназара полковник милиции в запасе Оболбек Албаков, торжественным открытием монумента будет отмечено 303-летие со дня рождения и 205-летие со дня смерти баатыра.

- Первоначально открыть монумент, работу молодого скульптора Марлена Бакачиева, хотели к 300-летию Бирназар Баатыра. Однако, в связи с ковидной пандемией и другими обстоятельствами, открытие памятника оказалось отложенным на несколько лет, - говорит полковник Албаков.

Многолетние исторические разыскания Албакова позволили ему сделать вывод, поддержанный многими профессионалами. Именно Бирназар Баатыр возглавил в 1758 году освободительный поход кыргызов из Ферганской долины на Иссык–Куль, разгромил здесь джунгарских захватчиков и вынудил отступить многотысячную джунгарскую конную армию.

И вообще Бирназар был одним из организаторов борьбы кыргызского народа против гнета джунгарских, китайских, кокандских и казахских феодалов.

Плюс, выражаясь современным языком, Бирназар был принципиальным сторонником дружбы с Россией.

Изученные Албаковым архивные документы, старинные и новые книги, устные предания свидетельствуют о следующем. Отец Бирназара Алдаш–бий и бирназаровский дед Белек–хан были правителями–руководителями северных кыргызских родов племени бугу, которые постоянно защищали родину и кыргызский народ от иноземных захватчиков.

- Сам Бирназар Баатыр в Прииссыккулье сумел консолидировать кыргызов вокруг общих целей на основе национального единства, преодолел разобщенность. В истории великий Бирназар Баатыр - человек, имя которого достойно вечной памяти, - настаивает полковник Албаков.

Полковником Албаковым установлено, что под предводительством Бирназара Баатыра бугинцы и другие кыргызские племена продолжали успешно сражаться с калмаками и джунгарами. Бирназар был хорошим воином, смелым бойцом, дрался на копьях и саблях. Ему не было равных в стрельбе из лука и борьбе. Он был еще и прекрасным разведчиком, знал все калмакские аилы в Иссык–Кульской долине и даже взаимоотношения калмаков между собой, что ему очень помогало в борьбе с врагом.

В 1749 году, воспользовавшись усилением междоусобной войны за власть в Джунгарии, кыргызы разгромили большое войско калмаков. Пользуясь ослаблением Джунгарского ханства, многие семейства кыргызских племен, ранее откочевавших в Ферганскую долину, во главе с Бирназаром бием и другими предводителями начали возвращаться на свои земли в Страну Ала–Тоо. Однако до полного освобождения своих земель им пришлось еще воевать с джунгарами. Объединение кыргызских племен во главе с баатырами Бирназаром, Атаке, Бердике, Эсенгулом, Шапаком, Черикчи и другими родоправителями освободили Таласкую, Чуйскую долину, затем – Чон-Кемин, Кочкор и, наконец, Иссык-Кульскую котловину.

- После рождения Бирназара Баатыра, моего предка в седьмом поколении, прошло более трех столетий. Выражаясь современными терминами, Бирназар Баатыр прежде всего мечтал о единстве народа и суверенитете страны. Имя этой исторической личности его потомки вспоминают с гордостью и восхищением. Он стал настоящим народным вождем, одним из основоположников кыргызской государственности и руководителей борьбы кыргызского народа против гнета джунгарских, китайских, кокандских и казахских феодалов. И он всегда выступал за добрососедские отношения с Россией, - подчеркивает Оболбек Албаков.