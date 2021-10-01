В Бишкеке 9-летний мальчик спас братьев из пожара

В Бишкеке 9-летний мальчик спас своих младших братьев во время пожара. Об этом сообщает пресс-центр МЧС.

Инцидент произошел 24 сентября около 13:44 часов на улице Месароша №85. Огонь вспыхнул во времянке, где проживала семья с четырьмя детьми. Находящийся в это время дома 9-летний Нурмухамед Жумабеков с тремя младшими братьями (6, 5 и 4 лет) не растерялся, и помог им выбраться из горящего помещения. В результате пожара сгорела времянка площадью 90 квадратных метров.

Сегодня, 1 октября, от имени руководства УМЧС КР по Бишкеку, а также от имени всего личного состава военнослужащих отдела ЧС Первомайского района отметили поступок мальчика. Причем пожарные пришли в школу № 49, где учиться в 3 "К" классе Нурмухамед. Офицеры вручили ему при одноклассниках "Почетную грамоту" за проявленную отвагу и мужество при спасении жизней людей из горящего дома.

Как сообщается, причина возникновения пожара уточняется.