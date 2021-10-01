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В Бишкеке на ремонт закрыт переулок Аральский и еще несколько улиц

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке начинается ремонт переулка Аральский Свердловского района, в этой связи там перекрывается движение транспорта. Об этом предупреждает пресс-служба мэрии.

С 1 октября закрыт отрезок переулка от улицы Элебесова до Дачной, протяженностью 470 погонных метров и шириной проезжей части 6 метров. Для пешеходов будет обустроен тротуар, а для полива зеленых насаждений - ирригационная сеть. Будут установлены тротуарные и дорожные бордюры, люки и асбоцементные трубы.

Кроме того, на территории Свердловского района продолжается ремонт еще на нескольких дорогах.

По улице Гражданской от Т. Айтматова до Курманжан Датка проезжую часть завершили, сейчас обустраивают тротуар с одной стороны улицы, затем начнут обустраивать другую сторону. Там также будет тротуар и ирригация.

Продолжаются работы по улице Веселой от Жибек Жолу до Салиева. Установка ирригационной сети, обустройство тротуара и проезжей части полностью завершены от улицы Салиева до М. Джалиля. После завершения работ, будут установлены дорожные знаки и нанесена дорожная разметка.

Уже завершён капитальный ремонт улицы Армейской от Кийизбаева до Мамбетова в микрорайоне Восток-5 и местный проезд по улице 7 апреля (ул. Шабдан Баатыра) от Чуй до Менделеева.


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URL: https://www.vb.kg/407288
Теги:
перекрытие дорог, Бишкек, ремонт дорог
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