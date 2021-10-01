В ГСИН поздравили ветеранов с Международным днем пожилого человека

Сегодня, 1 октября 2021 года, председатель ГСИН генерал-майор Асхат Эгембердиев поздравил ветеранов УИС с Международным днем пожилого человека. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Встречая гостей полковник Кожобеков выразил ветеранам слова благодарности, пожелал им крепкого здоровья, счастья, добра, долгих лет жизни и мирного неба над головой.

"Очень хочется, чтобы наши дорогие ветераны жили достойно и как можно дольше", - отметил председатель совета ветеранов "Сый-Урмат" Совет Асанов.

В клубе ДОК ГСИН организовали концерт силами сотрудников художественной самодеятельности.

Кроме этого, одной из хороших традиций ГСИН стало поздравление ветеранов на дому. Коллеги посетили ветеранов на дому и поздравили их с праздником, вручив от руководства ГСИН подарки и пожелав им здоровья, оптимизма и бодрости духа.

В свою очередь ветераны поблагодарили руководство ГСИН за заботу.