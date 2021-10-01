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Таджикистан не наблюдает скопления боевиков на границе с Афганистаном

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Сообщения о том, что Таджикистан отправил дополнительные силы на границу с Афганистаном, не соответствуют действительности, сообщил источник "Азия-Плюс" в силовом блоке страны. Официально власти Таджикистана эти слухи никак не комментируют.

Таджикистан не наблюдает скопления боевиков на таджикско-афганской границе и не стягивал дополнительные силы туда, сообщил источник.

"Мы тщательно следим за происходящее на соседней стране и на наших границах. По данным, которыми располагают спецслужбы Таджикистана, скопление и движение боевиков запрещенной в Таджикистане движения "Талибан" и других группировок на афганско-таджикской границе не наблюдается", - сказал источник.

По его словам, после прихода талибов к власти в Афганистане ситуация на границе двух государств остаётся тревожной и непонятной.

"Но сообщения некоторых СМИ о том, что Таджикистан после прихода талибов к власти направил дополнительные силы и средства на границу с этим государством также не соответствует действительности", - отметил источник.

При этом он подчеркнул, что за последние 10 лет ситуация в Афганистане вызывает особую обеспокоенность таджикских властей, которые опасаются проникновения террористов, экстремистов, наркотиков, оружия, боеприпасов с территории этой страны на Таджикистан.

"Поэтому около 10 лет назад Таджикистан на границе с Афганистаном создал три линии обороны: на первой линии стоят пограничники, на второй солдаты и офицеры минобороны, на третьей резервисты национальной армии", - заявил источник.

Москва обеспокоена

30 сентября российский МИД выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией на таджикско-афганской границе.

"С обеспокоенностью наблюдаем за нарастанием напряженности в таджикско-афганских отношениях на фоне обоюдных резких заявлений лидеров двух стран. Появились сообщения о стягивании сторонами вооруженных сил к общей границе. По информации движения талибов, только в приграничной афганской провинции Тахар размещены десятки тысяч бойцов спецподразделений", - заявил на брифинге заместитель директора ДИП МИД России Алексей Зайцев Зайцев.

В этой связи он отметил, что Москва призывает Душанбе и Кабул к "поиску взаимоприемлемых вариантов урегулирования сложившейся ситуации".

…Президент Таджикистана не раз выступал в поддержку Панджшера и требовал создать в Афганистане инклюзивное правительство с участием всех национальных меньшинств, в том числе, таджиков.

В начале недели и.о. замглавы сформированного движением "Талибан" правительства Афганистана Абдул Гани Барадар заявил, что Таджикистан вмешивается во внутренние дела страны. Талибы также заявили, что направили в провинцию Тахар у таджикской границы тысячу спецназовцев.

Источник: asiaplustj.info


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URL: https://www.vb.kg/407301
Теги:
Афганистан, граница, Россия, Таджикистан
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