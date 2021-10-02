Погода
$ 84.60 - 84.90
€ 97.77 - 99.18

В Москве отмечают роль героев-панфиловцев в защите столицы СССР

131  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В российской столице 30 сентября начались мероприятия, посвященные 80-летию начала битвы за Москву. О ее значении и роли в ней различных участников говорят известные государственные и общественные деятели, идет речь на круглых столах, посвященных памятной дате.

Подчеркивактся, что одно из величайших сражений Великой Отечественной войны – битва за Москву, начавшаяся 30 сентября 1941 года, развеяло миф о непобедимости германской военной машины, став первым стратегическим поражением гитлеровской Германии.

"На этом событии завершился период "блицкригов" - молниеносных войн третьего рейха…Закончилась эра, когда немецкие танки сокрушали противников за одну кампанию", - отметил член научного совета Российского военно-исторического общество, сотрудник Института военной истории Министерства обороны России Исаев. По его мнению, Москву нельзя было сдавать ни в коем случае. Это был крупнейший узел шоссейных и железных дорог, а также ресурс с точки зрения энергетики - московский угольный бассейн после захвата Донбасса имел огромное значение для работы электростанций и железных дорог.

Оборона Москвы стала подвигом всего советского народа, который показывал свой героизм с самого начала вторжения фашистов на территорию СССР, - так считает председатель правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин Могилевский.

"Красная армия и ополченцы смогли, - сказал он, - остановить и повернуть вспять до этого казавшуюся непобедимой силу вермахта. Конечно, с самого начала, с момента вторжения на территорию СССР продвижение германской армии шло не по планам, разработанным нацистским генштабом. Наши войска оказывали жесточайшие сопротивление, но тем не менее, немцы продвигались, сумели осуществить блокаду Ленинграда и дойти до Москвы. И вот то, что под Москвой успели их остановить - это величайшее событие - подвиг всего советского народа. В этом его непреходящее значение. Сначала остановили, и в декабре 1941 года уже смогли отбросить врага от столицы".

Могилевский также напомнил, что в обороне Москвы участвовали сибирские, дальневосточные дивизии, знаменитая Панфиловская дивизия, соединения, которые формировались на территории Средней Азии и Казахстана. "Это было общенародное дело, общенародный подвиг по защите нашей столицы", - подчеркнул Могилевский.

Он добавил, что Российское историческое общество планирует в декабре 2021 года провести памятные мероприятия. Их посвятят началу контрнаступления под Москвой и героизму ополченцев, "которые, зачастую не вооруженные ничем, не экипированные, часто ценой своей жизни остановили врага и смогли его отбросить".

В подмосковном городе Волоколамске установлены бюсты трех Героев Советского Союза – командующего 316-й стрелковой дивизией генерал-майора Ивана Панфилова, офицера его дивизии Бауыржана Момышулы и стрелка-кыргызстанца. Дуйшенкула Шопокова. На территории Волоколамского городского округа, в селе Нелидово находится братская могила панфиловцев, неподалеку, у бывшего железнодорожного разъезда Дубосеково, - величественный мемориал из шести гигантских фигур воинов. Именно в этих местах осенью 1941 года держала героическую оборону дивизия, которой в дальнейшем было присвоено звание Панфиловской. Она была сформирована преимущественно из жителей Киргизской и Казахской ССР, под командованием бывшего военкома Киргизии генерал-майора Ивана Панфилова.

А в самой Москве, на улице Героев Панфиловцев находится мемориальный комплекс "Слава героям-панфиловцам". В центре его - стела из красного кирпича, имитирующая часть Кремлевской стены, с надписью "Слава Героям Панфиловцам" и звездой Героя Советского Союза. Слева - скульптура советского солдата с автоматом в руке, справа - стенд "Боевой путь", на котором изображена карта продвижения Панфиловской дивизии в контрнаступательной операции - от Москвы до Таллина. Перед композицией установлено артиллерийское орудие времен Великой Отечественной войны.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/407307
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  