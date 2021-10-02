В Москве отмечают роль героев-панфиловцев в защите столицы СССР

В российской столице 30 сентября начались мероприятия, посвященные 80-летию начала битвы за Москву. О ее значении и роли в ней различных участников говорят известные государственные и общественные деятели, идет речь на круглых столах, посвященных памятной дате.

Подчеркивактся, что одно из величайших сражений Великой Отечественной войны – битва за Москву, начавшаяся 30 сентября 1941 года, развеяло миф о непобедимости германской военной машины, став первым стратегическим поражением гитлеровской Германии.

"На этом событии завершился период "блицкригов" - молниеносных войн третьего рейха…Закончилась эра, когда немецкие танки сокрушали противников за одну кампанию", - отметил член научного совета Российского военно-исторического общество, сотрудник Института военной истории Министерства обороны России Исаев. По его мнению, Москву нельзя было сдавать ни в коем случае. Это был крупнейший узел шоссейных и железных дорог, а также ресурс с точки зрения энергетики - московский угольный бассейн после захвата Донбасса имел огромное значение для работы электростанций и железных дорог.

Оборона Москвы стала подвигом всего советского народа, который показывал свой героизм с самого начала вторжения фашистов на территорию СССР, - так считает председатель правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин Могилевский.

"Красная армия и ополченцы смогли, - сказал он, - остановить и повернуть вспять до этого казавшуюся непобедимой силу вермахта. Конечно, с самого начала, с момента вторжения на территорию СССР продвижение германской армии шло не по планам, разработанным нацистским генштабом. Наши войска оказывали жесточайшие сопротивление, но тем не менее, немцы продвигались, сумели осуществить блокаду Ленинграда и дойти до Москвы. И вот то, что под Москвой успели их остановить - это величайшее событие - подвиг всего советского народа. В этом его непреходящее значение. Сначала остановили, и в декабре 1941 года уже смогли отбросить врага от столицы".

Могилевский также напомнил, что в обороне Москвы участвовали сибирские, дальневосточные дивизии, знаменитая Панфиловская дивизия, соединения, которые формировались на территории Средней Азии и Казахстана. "Это было общенародное дело, общенародный подвиг по защите нашей столицы", - подчеркнул Могилевский.

Он добавил, что Российское историческое общество планирует в декабре 2021 года провести памятные мероприятия. Их посвятят началу контрнаступления под Москвой и героизму ополченцев, "которые, зачастую не вооруженные ничем, не экипированные, часто ценой своей жизни остановили врага и смогли его отбросить".

В подмосковном городе Волоколамске установлены бюсты трех Героев Советского Союза – командующего 316-й стрелковой дивизией генерал-майора Ивана Панфилова, офицера его дивизии Бауыржана Момышулы и стрелка-кыргызстанца. Дуйшенкула Шопокова. На территории Волоколамского городского округа, в селе Нелидово находится братская могила панфиловцев, неподалеку, у бывшего железнодорожного разъезда Дубосеково, - величественный мемориал из шести гигантских фигур воинов. Именно в этих местах осенью 1941 года держала героическую оборону дивизия, которой в дальнейшем было присвоено звание Панфиловской. Она была сформирована преимущественно из жителей Киргизской и Казахской ССР, под командованием бывшего военкома Киргизии генерал-майора Ивана Панфилова.

А в самой Москве, на улице Героев Панфиловцев находится мемориальный комплекс "Слава героям-панфиловцам". В центре его - стела из красного кирпича, имитирующая часть Кремлевской стены, с надписью "Слава Героям Панфиловцам" и звездой Героя Советского Союза. Слева - скульптура советского солдата с автоматом в руке, справа - стенд "Боевой путь", на котором изображена карта продвижения Панфиловской дивизии в контрнаступательной операции - от Москвы до Таллина. Перед композицией установлено артиллерийское орудие времен Великой Отечественной войны.