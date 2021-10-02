В ЕАЭС устранили последние разногласия по навигационных пломбам

Страны ЕАЭС достигли согласия по одному из важных вопросов, связанных с развитием торговли внутри Союза. Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение направить в государства-партнеры – Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россию - проект соглашения о применении навигационных пломб.

Их использование, как отметили в ЕЭК, нужно для отслеживания перевозок. Проведение процедуры внутригосударственного согласования данного документа предусмотрено завершить до 28 октября этого года.

Проект соглашения предусматривает использование при перевозках товаров железнодорожным и автомобильным транспортом технического устройства, функционирующего на основе технологии навигационных спутниковых систем. Документ определяет объекты отслеживания, случаи и условия отслеживания перевозок.

Применение электронных навигационных пломб позволит минимизировать различные формы государственного контроля при перемещении товаров и грузов по территории ЕАЭС в третьи страны, а также обеспечить законный оборот товаров в Союзе. Для этого будет осуществляться мониторинг контрольных мероприятий путем обмена информацией между контролирующими органами наших стран.

Работа над проектом соглашения ведется около пяти лет. 14 сентября текущего года он был представлен членам Совета ЕЭК, однако по итогам его рассмотрения ряд предложений сторон согласовать не удалось. Но затем члены профильного комитета и эксперты ЕЭК смогли выработать компромиссные предложения, все замечаний и предложения сторон были учтены.

Во всех странах ЕАЭС уже определены национальные операторы, которые будут отслеживать перевозки, вопросы их взаимодействия будут отражены в отдельном соглашении.

Навигационная пломба – это устройство, с помощью которого можно отслеживать передвижение грузов по территории ЕАЭС. Она устанавливается на границе, а снимается таможней в конечном пункте следования грузовика.