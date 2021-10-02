Погода
$ 84.60 - 84.90
€ 97.77 - 99.18

Потомок присоединившего Кыргызстан к России императора обвенчался в Питере

202  0
- Александр Тузов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В России впервые за более чем 120 лет состоялась свадьба представителя императорского дома Романовых., правившего с 1613 по 1917 годы. В Санкт-Петербурге в Исаакиевском соборе обвенчались 40-летний великий князь Георгий Романов (у него российское гражданство с 1992 года) и его 39-летняя невеста, гражданка Италии Ребекка Беттарини.

Перед свадьбой Ребекка официально перешла из католичества в православие и получила новые ФИО: "Виктория Романовна Романова". Она известна как писательница, автор пяти книг, и филантроп.

Ее муж Георгий Романов – прямой потомок императора Александра Второго, при котором земли нынешнего Кыргызстана вошли в состав России. Трагическая подробность: Георгий родился 13 марта 1981 года, ровно 100 лет спустя, день в день, после зверского убийства революционерами его прапрапрадеда-императора Александра II, отменившего в России крепостное право и запретившего рабство в Русском Туркестане.

Самого Георгия большая группа монархистов в России и за ее пределами считает законным претендентом на российский престол под именем Георгия Первого. Однако единства среди российских монархистов нет, Георгия его противники даже в шутку именуют "царевичем Гошей".

Сначала молодожены оформили свои отношения в Хамовническом ЗАГСе Москвы в узком кругу.

А на их венчании в Исаакиевском соборе было около 1500 гостей, в том числе российские олигархи, с которыми ведет деловые отношения великий князь Георгий.

На церемонию собрались десятки членов королевских семей Европы и Азии. Среди них - последний царь Болгарии Симеон Второй, который формально правил малолетним до 1946 года, а затем эмигрировал. Первыми в списках гостей были указаны исключительно короли и принцы: принцесса Лея Бельгийская, бывший король албанцев Лека II Зогу, принц Филипп и принцесса Изабель Лихтенштейнская, мать короля Испании Филиппа VI, королева София.

Также среди гостей была замечена и дочь пресс-секретаря президента РФ - Елизавета Пескова. Она поздравила Георгия Романова с венчанием, опубликовав видео в своем Instagram-аккаунте.

Однако ее отец, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил журналистам на вопрос, планирует ли российский лидер Владимир Путин поздравлять Романова с женитьбой на гражданке Италии Ребекке Беттарини. По его словам, этот вопрос не входит в прерогативу Кремля и "не значится в его повестке".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/407310
Теги:
Владимир Путин, Италия, революция, Россия, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  