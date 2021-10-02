Потомок присоединившего Кыргызстан к России императора обвенчался в Питере

В России впервые за более чем 120 лет состоялась свадьба представителя императорского дома Романовых., правившего с 1613 по 1917 годы. В Санкт-Петербурге в Исаакиевском соборе обвенчались 40-летний великий князь Георгий Романов (у него российское гражданство с 1992 года) и его 39-летняя невеста, гражданка Италии Ребекка Беттарини.

Перед свадьбой Ребекка официально перешла из католичества в православие и получила новые ФИО: "Виктория Романовна Романова". Она известна как писательница, автор пяти книг, и филантроп.

Ее муж Георгий Романов – прямой потомок императора Александра Второго, при котором земли нынешнего Кыргызстана вошли в состав России. Трагическая подробность: Георгий родился 13 марта 1981 года, ровно 100 лет спустя, день в день, после зверского убийства революционерами его прапрапрадеда-императора Александра II, отменившего в России крепостное право и запретившего рабство в Русском Туркестане.

Самого Георгия большая группа монархистов в России и за ее пределами считает законным претендентом на российский престол под именем Георгия Первого. Однако единства среди российских монархистов нет, Георгия его противники даже в шутку именуют "царевичем Гошей".

Сначала молодожены оформили свои отношения в Хамовническом ЗАГСе Москвы в узком кругу.

А на их венчании в Исаакиевском соборе было около 1500 гостей, в том числе российские олигархи, с которыми ведет деловые отношения великий князь Георгий.

На церемонию собрались десятки членов королевских семей Европы и Азии. Среди них - последний царь Болгарии Симеон Второй, который формально правил малолетним до 1946 года, а затем эмигрировал. Первыми в списках гостей были указаны исключительно короли и принцы: принцесса Лея Бельгийская, бывший король албанцев Лека II Зогу, принц Филипп и принцесса Изабель Лихтенштейнская, мать короля Испании Филиппа VI, королева София.

Также среди гостей была замечена и дочь пресс-секретаря президента РФ - Елизавета Пескова. Она поздравила Георгия Романова с венчанием, опубликовав видео в своем Instagram-аккаунте.

Однако ее отец, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил журналистам на вопрос, планирует ли российский лидер Владимир Путин поздравлять Романова с женитьбой на гражданке Италии Ребекке Беттарини. По его словам, этот вопрос не входит в прерогативу Кремля и "не значится в его повестке".