Правительство КР держит под контролем вопрос цен на лекарства

Представители фармацевтических оптовых и розничных организаций Бишкека, Чуйской и Таласской областей обсудили актуальные вопросы регулирования цен на лекарства.

Встреча прошла с участием представителей Администрации президента КР, Министерства здравоохранения и социального развития, Фонда обязательного медицинского страхования, Государственного антимонопольного агентства, Департамента лекарственных средств и медицинских изделий и общественных организаций. Что подчеркивает значимость обсуждаемого вопроса.

Как отмечалось на встрече, цены на лекарства должны быть доступными для населения. В период пандемии коронавирусной инфекции, как никогда, остро стоит вопрос цен на них. Это требование правительства, которое держит под контролем вопрос ценовой политики на лекарства и уже предложило соответствующий механизм регулирования цен на лекарственные препараты.

Как известно, лекарственные средства, которые вошли в перечень жизненно важных лекарств, освобождаются от уплаты НДС. Стоимость препаратов завышается в несколько раз по сравнению с отпускными ценами заводов-производителей. "И это обстоятельство в корне не устраивает нас, необходимо концептуально пересмотреть перечень, а также проанализировать политику ценообразования", - сказал ранее премьер КР Улукбек Марипов в ходе рабочего совещания по обсуждению вопросов регулирования цен на лекарственные средства. Он поручил профильным государственным органам представить предложения по механизмам контроля цен на лекарства, а также провести работу с представителями аптечных сетей по вопросам ценовой политики на лекарства.

На последней встрече были обсуждены не только актуальные вопросы по регулированию цен на лекарства, но и вопросы по организации фармаконадзора, по внедрению национальной электронной базы лекарств и по работе информационной системы "Электронный льготный рецепт".