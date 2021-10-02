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Жители Каинды будут получать юридическую помощь бесплатно

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- Нина Ничипорова
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В городе Каинды Чуйской области открылся Центр бесплатной юридической помощи Министерства юстиции КР(ЦБЮП).

В Кыргызстане на сегодняшний день функционируют 32 таких центра, оснащенных всем необходимым для оказания гражданам гарантированной государством юридической помощи. Гарантированная государством юридическая помощь охватывает два важных аспекта: предоставление бесплатной юридической информации и юридических услуг и поддержка в процессе судопроизводства, судебная и процессуальная помощь и представительство адвокатами (вторичная бесплатная юридическая помощь).

Как отметил Орозбек Сыдыков, заместитель министра юстиции КР: "В этом центре будет предоставляться первичная юридическая помощь. Государственный нотариус, квалифицированные специалисты, юристы будут бесплатно консультировать жителей независимо от их социального статуса, материального достатка, наличия или отсутствия гражданства по всем вопросам, в том числе, как подать жалобу и апелляцию".

При оказании вторичной юридической помощи Центр по координации гарантированной государством юридической помощи Минюста выделит гражданам адвоката для сопровождения в суде в рамках уголовных, гражданских и административных дел на всех стадиях судопроизводства и исключительно адвокатами, входящими в государственный реестр адвокатов гарантированной государством юридической помощи.

Основные задачи ГГЮП – это правовое просвещение, правовое информирование, повышение уровня правовой защищенности уязвимых групп населения, обеспечение доступа к правосудию, содействие в реализации прав, свобод и законных интересов граждан, обеспечение права отдельных категорий граждан на гарантированную государством юридическую помощь.

Открытие таких центров стало возможным при сотрудничестве Министерства юстиции и Программы развития ООН в КР в рамках проекта "К устойчивому доступу к правосудию для расширения правовых возможностей в КР", финансируемого Министерством иностранных дел Финляндии.


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URL: https://www.vb.kg/407317
Теги:
Министерство юстиции, ПРООН, права человека, Юридическая практика
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