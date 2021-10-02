В Кыргызстане права предпринимателей находятся под защитой государства

Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики по результатам рассмотрения обращения представителя закрытого акционерного общества "Г.Р" установлены факты необоснованного проведения следственных действий по досудебному производству в отношении этой компании.

Прокурорской проверкой установлено, что 9 января этого года следственной службой МВД КР по обращению гражданина М.А. зарегистрировано досудебное производство в отношении ЗАО "Г.Р.". Несмотря на то, что компания выплатила в бюджет государства все задолженности по налогам и сборам, что подтверждается справками налоговых органов, следователь спустя практически 5 месяцев необоснованно внес в судебные органы постановление о возбуждении ходатайства о наложении ареста на лицензии ЗАО "Г.Р". Ходатайство было удовлетворено, на лицензии компании был наложен арест.

В итоге права субъекта предпринимательской деятельности и требования указов Президента Кыргызской Республики "О защите собственности и поддержке предпринимателей и инвесторов" от 29 января 2021 года и "О дополнительных мерах по защите субъектов предпринимательства" от 4 марта 2021 года были нарушены.

В ходе изучения досудебного производства было выявлено, что компанией до наложения ареста на лицензии в бюджет государства выплачены все задолженности по налогам и сборам, в действиях должностных лиц и в деятельности ЗАО не имеется какого-либо состава преступления. Поэтому наложенный арест на лицензии отменен. Генеральной прокуратурой досудебное производство в отношении указанной компании прекращено.