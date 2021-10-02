Погода
$ 84.60 - 84.90
€ 97.77 - 99.18

В Кыргызстане права предпринимателей находятся под защитой государства

321  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики по результатам рассмотрения обращения представителя закрытого акционерного общества "Г.Р" установлены факты необоснованного проведения следственных действий по досудебному производству в отношении этой компании.

Прокурорской проверкой установлено, что 9 января этого года следственной службой МВД КР по обращению гражданина М.А. зарегистрировано досудебное производство в отношении ЗАО "Г.Р.". Несмотря на то, что компания выплатила в бюджет государства все задолженности по налогам и сборам, что подтверждается справками налоговых органов, следователь спустя практически 5 месяцев необоснованно внес в судебные органы постановление о возбуждении ходатайства о наложении ареста на лицензии ЗАО "Г.Р". Ходатайство было удовлетворено, на лицензии компании был наложен арест.

В итоге права субъекта предпринимательской деятельности и требования указов Президента Кыргызской Республики "О защите собственности и поддержке предпринимателей и инвесторов" от 29 января 2021 года и "О дополнительных мерах по защите субъектов предпринимательства" от 4 марта 2021 года были нарушены.

В ходе изучения досудебного производства было выявлено, что компанией до наложения ареста на лицензии в бюджет государства выплачены все задолженности по налогам и сборам, в действиях должностных лиц и в деятельности ЗАО не имеется какого-либо состава преступления. Поэтому наложенный арест на лицензии отменен. Генеральной прокуратурой досудебное производство в отношении указанной компании прекращено.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/407318
Теги:
Генеральная прокуратура, права человека, суд, предприниматель
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  