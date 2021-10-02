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Между врачами Кыргызстана и Кореи подписан меморандум о сотрудничестве

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- Нина Ничипорова
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При содействии посольства Кыргызстана в Республике Корея состоялось онлайн подписание меморандума о сотрудничестве между Клинической больницей управления делами президента и правительства, Университетом Ёнсе и клиническими лабораториями в Сеуле.

Трёхсторонний меморандум был подписан директором Клинической больницы управления делами президента и правительства КР Расулом Султангазиевым, президентом системы здравоохранения университета Ёнсе доктором Юн Донг Супом и председателем сети сеульских клинических лабораторий Ли Кёнг Рюлом. В церемонии подписания приняла участие посол КР в Республике Корея Динара Кемелова.

Врачи обеих стран обменялись мнениями по вопросам предстоящего сотрудничества в таких областях, как хирургия, диагностика и других. Актуальность подписания меморандума еще и в том, что он предусматривает и поддержку в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Директор клинической больницы Расул Султангазиев выразил уверенность, что подписанный меморандум послужит основой для тесного сотрудничества в области повышения квалификации врачей, обмена опытом. Врачам нашей клиники тоже есть чем поделиться со своими коллегами из Республики Корея.

Посол Динара Кемелова вновь призвала южнокорейскую сторону оказать содействие в строительстве диагностических центров, наращивании потенциала кыргызских больниц путем оказания технической помощи, проведения совместных операций и диагностических исследований.


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URL: https://www.vb.kg/407321
Теги:
Южная Корея, меморандум, Кыргызстан, врачи, посол
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