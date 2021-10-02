ЕЭК: В КР экономическая активность восстановится в течение 2022 года

Департамент макроэкономической политики Евразийской экономической комиссии улучшил прогноз по ВВП Евразийского экономического союза. Заявлено, что в 2021 году в ЕАЭС ожидается рост ВВП на 4,1% после сокращения на 2,9% в 2020 году.

Ранее, как отмечается, прогнозировался рост на 3,8%.

Экономики Казахстана и России уже достигли допандемического уровня и предположительно вырастут примерно на 4% по итогам текущего года.

ВВП Беларуси по итогам первого полугодия вырос на 3,3%. Однако из-за усиления ограничительных мер со стороны США, ЕС и Великобритании экономический рост во втором полугодии немного замедлится и составит по итогам 2021 года 2,5%.

В Армении и Кыргызстане восстановление экономической активности займет больше времени. И завершится в течение 2022 года. В текущем году в этих странах ожидается рост ВВП на 4% и 3,8% соответственно.

ВВП ЕАЭС в первом полугодии текущего года составил почти 900 млрд долларов и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 4,5%.

Согласно информации департамента статистики Евразийского экономического союза, по итогам первого полугодия прирост ВВП отмечен в Армении – на 5,8%, в России – на 4,8%, в Беларуси – на 3,3%, в Казахстане - на 2,3%. ВВП Кыргызстана снизился на 1,7%.

В этом же департаменте отметили, что взаимные прямые инвестиции в ЕАЭС быстро восстанавливаются. В первом квартале текущего года чистый приток взаимных прямых инвестиций составил 663,2 млн долларов или 93% к уровню соответствующего квартала прошлого года.

Преобладающими инструментами взаимных прямых инвестиций были инвестиции в капитал компаний, в том числе реинвестирование доходов, инвестиции в паи и акции инвестиционных фондов.

В структуре взаимных прямых инвестиций наибольший приток наблюдался в Беларуси (501 млн долларов) и Казахстане (137 млн долларов). Основным инвестором по-прежнему остается Россия.