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В Женеве прошли переговоры между Кыргызстаном и "Центеррой"

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- Наталья Крайнова
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В Женеве, в столице Швейцарии 30 сентября завершились первый раунд переговоров между Кыргызстаном и канадской компанией Centerra Gold Inc. Об этом сообщил ряд СМИ, а сегодня, 2 октября, подтвердил пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев.

По его словам, ранее кыргызской стороне поступило письмо руководителя Centerra Скотта Перри. Он предложил провести переговоры на нейтральной территории "для рассмотрения всех возможных путей по разрешению сложившейся ситуации, в том числе сценария, в результате которого Кыргызская Республика станет прямым собственником "Кумтор Голд Компани".

Эрбол Султанбаев сообщил о том, что по поручению Садыра Жапарова на переговоры направилась делегация в составе заместителя председателя кабинета министров - министра экономики и финансов Акылбека Жапарова, председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева, генерального прокурора Курманкула Зулушева, внешнего управляющего компании "Кумтор Голд Компани" Тенгиза Болтурука и специалистов в области права.

"Стороны выслушали взаимные мнения. Кыргызская сторона удовлетворена итогами переговоров и в случае необходимости готова к их продолжению с учетом национальных интересов страны", - отметил пресс-секретарь президента КР.


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URL: https://www.vb.kg/407326
Теги:
Кумтор, Кыргызстан
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