Кабмин КР: Аалиев не говорил про плановые отключения электроэнергии

В Кыргызстане пресс-служба кабинет министров уточнила слова первого заместителя председателя кабмина Азиза Аалиева,сказанные им вчера, 1 октября, на пресс-конференции, посвященной среднесрочной тарифной политики на электрическую и тепловую энергию на 2021-2025 годы.

По итогам пресс-конференции некоторые СМИ сообщили со ссылкой на Азиза Аалиев, что в республике в предстоящий осенне-зимний период будут проводиться плановые отключения электричества потребителям.

Однако сегодня, 2 октября, пресс-служба правительства сообщает, что Азиз Аалиев ничего такого не говорил.

"Данное утверждение не соответствует действительности. В ходе пресс-конференции Азиз Аалиев призвал население страны и организации, учитывая маловодный период, по возможности экономить электричество и соблюдать установленные лимиты потребления электроэнергии", говорится в сообщении кабмина.