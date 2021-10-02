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Обучение СМИ противодействию языку вражды в ходе выборов началось с Нарына

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- Бакыт Басарбек
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Нарын открыл серию тренингов для СМИ и блоггерского сообщества, организованных Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики при поддержке Международного фонда избирательных систем (IFES).

Журналисты и блоггеры Нарына ознакомились с самыми важными аспектами работы журналистов во время выборов, основными этапами организации и проведения выборов в ЖК КР, особенностями информирования граждан о ходе избирательного процесса, правилах предвыборной агитации.

Председатель ЦИК КР Нуржан Шайлдабекова ознакомила участников с новой смешанной избирательной системой, изменениями выборного законодательства. Она отметила, что проведенная реформа избирательной системы Кыргызской Республики позволила достичь прозрачности выборного процесса на всех этапах, начиная с формирования списков избирателей. Так, ЦИК КР разработала постоянно доступный информационный ресурс "Тизме" https://tizme.gov.kg/home.xhtml, предназначенный для открытости, доступности, повышения информированности избирателей сведениями о себе. Обновление списка избирателей производится: в межвыборный период – ежемесячно, на выборах – ежедневно.

"Прозрачность и открытость выходят на первый план, поэтому в прошлом году по инициативе председателя ЦИК Нуржан Шайлдабековой в состав Рабочей группы по информированию и агитации были введены ведущие медиа эксперты, которые очень хорошо разбираются в медийном пространстве. На прошлых выборах мы только рассматривали жалобы и нарушения выборного законодательства, а с этого года группа уже может участвовать в разработке контента информационных, образовательных, просветительских материалов", - отметил медиа эксперт Авланбек Джумабаев

Тренеры Семетей Аманбеков и Асель Сооронбаева рассказали журналистам и блоггерам о различиях между информированием и предвыборной агитацией, особенностях мониторинга выборного периода, механизмах фактчекинга для отделения правдивой информации от фейков.

Участники обсудили, что такое язык вражды, как с ним бороться и как уменьшить практику использования языка ненависти в ходе агитационной кампании. Были выдвинуты предложения по снижению использования в СМИ и социальных сетях языка вражды.

Было отмечено, что СМИ способны играть важную роль в мниторинг избирательных кампаний, обеспечении справедливой конкуренции и финансовой прозрачности. Они могут проводить мониторинг расходов на избирательные кампании, результаты которого показывают, подчиняются ли политические партии и кандидаты соответствующим законам политического финансирования, и обеспечивают ли контролирующие органы должным образом правоприменение в этой сфере.


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URL: https://www.vb.kg/407333
Теги:
выборы, Кыргызстан, СМИ
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