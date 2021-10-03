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В Кыргызстане за сутки более пяти тысяч человек вакцинировались от COVID

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане на сегодняшний день, 3 октября, полностью вакцинировались от коронавируса 631 тысяча 598 человек, и еще 836 тысяч 29 человек привились первой дозой вакцины. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19.

За прошедшие сутки вакцину получили 5 тысяч 785 человек, из них 2 тысячи 565 – первую дозу, и 3 тысячи 220 – вторую.

Адреса пунктов вакцинации в Бишкеке:

Пункты вакцинации по Бишкеку:

Ленинский район

ГСВ №17 ул. Шота Руставели 95

ЖД БОЛЬНИЦА ул.Крылова, 5, 92-63-26, 92-62-96

ЦСМ №1 ул.Ю.Фучика, 15, 64-45-42, 64-45-40

ЦСМ №12 ул.Кривоносова,206б, 0709 200 975, 0772 437 545

ЦСМ №11 ул. Киевская 154

ГСВ №35 с.Чон-Арык, ул.Семетей ,152, 51-11-06, 55-01-05

ЦСМ №2 ул.3-я Линия, 25 21-03-57, 21-03-08

ЦСМ №13 ул. Токтогула, 250

Торговый центр "Азия Молл" пр. Ч.Айтматова, 3

Свердловский район

ЦСМ №4 ул.Ибраимова, 181, 43-40-07

ЦСМ №5 ул.Кольбаева, 42, 63-51-23

ЦСМ №8 проспект Чуй, 40, 43-39-07

Торговый центр "Чынар", микрорайон Аламедин-1, 63/1

Медицинский центр "Малыш", ул.Ибраимова, 181

Первомайский район

ЦСМ №7 ул.Т.Молдо, 3 66-20-44 ЦСМ №16 ул.Панфилова,4, 54-13-09

ЦСМ №3 ул. Логвиненко, 30/1, 32-52-32

ЦСМ №14 ул.Наманганская, 28, 67-82-74

ГСВ №33 ж/м Калыс-Ордо ул. Калыс-Ордо, 46-02-59, 0550-500-845

ПОЛИКЛИНИКА СТУДЕНТОВ ул.Рыскулова,8, 61-52-63

КГТУ ул Чынгыз Айтматова 66

БМК ул. Логвиненко 8

Торговый центр "Вефа", ул. Байтик Баатыра, 98

Октябрьский район

ЦСМ №15 6 мкр.дом №1, 88-12-69, 42-69-62

ЦСМ №19 5мкр.,16/1, 57-13-67

ЦСМ №6 ул.Жукеева-Пудовкина,75, 57-02-84, 57-02-91

Эдельвейс Асанбай 8/2

КГМА ул. Ахунбаева 92

Торговый центр "Томми" ул. Токомбаева, 17/2

Торговый центр "Космопарк" ул. Юнусалиева, 40а


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URL: https://www.vb.kg/407347
Теги:
Бишкек, Кыргызстан, COVID, вакцинация
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