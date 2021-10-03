Погода
$ 84.65 - 84.90
€ 97.70 - 99.00

В Бишкеке юные спортсмены защитили звания кандидатов в мастера спорта

173  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке двое воспитанников академии таэквондо КР удостоились звания "кандидат в мастера спорта КР" по таэквондо. Об этом сегодня, 3 октября, сообщает президент академии - Убайдула Тохтурбаев.

На основании выполнения требований единой спортивной классификации КР на 2020-2024 год, Алихан Минкишиев и Азалия Тохтурбаева были удостоены спортивного звания "кандидат в мастера спорта КР" по Олимпийскому таэквондо.

Для справки. Таэквондо - один из самых популярных видов корейских единоборств, которое учит не только умению физической схватки, но и дисциплине. Сегодня таэквондо широко практикуется в 208 странах и является официальным олимпийским видом спорта.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/407355
Теги:
спорт, таэквондо, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  