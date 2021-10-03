В Бишкеке юные спортсмены защитили звания кандидатов в мастера спорта

В Бишкеке двое воспитанников академии таэквондо КР удостоились звания "кандидат в мастера спорта КР" по таэквондо. Об этом сегодня, 3 октября, сообщает президент академии - Убайдула Тохтурбаев.

На основании выполнения требований единой спортивной классификации КР на 2020-2024 год, Алихан Минкишиев и Азалия Тохтурбаева были удостоены спортивного звания "кандидат в мастера спорта КР" по Олимпийскому таэквондо.

Для справки. Таэквондо - один из самых популярных видов корейских единоборств, которое учит не только умению физической схватки, но и дисциплине. Сегодня таэквондо широко практикуется в 208 странах и является официальным олимпийским видом спорта.