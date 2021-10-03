Две компании в КР получат по $ 50 тысяч на развитие "зеленых" проектов

Программа Accelerate Prosperity (AP) завершила работу над своим первым инвестиционным бизнес-проектом для энергоэффективных и ресурсосберегающих компаний Кыргызстана и отобрала две из них - ОсОО "Зеленый горизонт" и ОсОО "Begreen", которые стали победителями. Они получат до $50 тысяч инвестиций на развитие своих "зеленых" проектов.

Акселерация (ускоренное развитие) "зеленого сектора" проводится в рамках проекта "Местное преобразование", реализуемого при софинансировании фонда Ага Хана и USAID. Программа направлена на повышение устойчивости природной среды к изменению климата. Она включает в себя поддержку общинам в улучшении управления биоразнообразием почв, водными ресурсами, в повышении устойчивости сельскохозяйственных культур. А также помощь в повышении потенциала местных сообществ для решения проблем развития и укрепления социальной сплоченности, что, безусловно, принесет региону стабильность и благополучие.

Как сказала VB.KG менеджер по развитию бизнеса AP Бибинур Алибаева: "Поддерживая предприятия в области энергоэффективности, мы помогаем экономике и сельскому хозяйству Кыргызской Республике стать более устойчивыми, чтобы противостоять изменению климата. Мы рады возможности внести свой вклад в укрепление бизнеса зеленых компаний и обучить их технологиям, позволяющим находить и устранять слабые стороны в их деятельности".

Как отметили на конференции, ранее на конкурсной основе было получено и рассмотрено 64 заявки от предприятий, деятельность которых связана с энергоэффективными технологиями, сокращением потерь, бережливым и экологически чистым производством.

По результатам заявок и индивидуальных интервью было отобрано 18 предприятий с минимально жизнеспособным продуктом. Эти предприятия включают сервисные компании, которые занимаются внедрением энергоэффективных, экологически чистых технологий для различных компаний и частных домохозяйств. А также промышленно-инновационные и технологические компании, которые занимаются ИТ-решениями для энергосбережения и ресурсов, и компании по утилизации отходов.

Предприниматели, успешно прошедшие учебный курс, представили свои бизнес-проекты и стратегии консультативному комитету по инвестициям, который и отобрал две компании - ОсОО "Зеленый горизонт" и ОсОО "Begreen".

Заместитель генерального директора и соучредитель компании "БиАст" Бегайым Мамаева поделилась своими впечатлениями: "Презентации прошли, и эмоций через край. Вопросов комиссия задает достаточно много, но по существу. Здесь мы познакомились с перспективными интересными компаниями, о многих из них ранее даже не слышали. Эксперты и спикеры предоставили много полезной информации".

Представитель компании "Термоклимат" Мелис Токтомушев сказал: "Благодаря программе я увидел наши слабые точки, узнал много новой информации и пути решения проблем. Надеюсь, что в будущем таких программ будет много".