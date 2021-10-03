Баткен в КР и Паньчжоу в КНР могут стать городами-побратимами

Административный центр Баткенской области – город Баткен и китайский город Паньчжоу провинции Гуйчжоу могут стать городами-побратимами. На встрече с вице-мэром китайского города Паньчжоу Гао Хэ Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Китае Канайым Бактыгулова предложила установить побратимские связи между городами Баткен и Паньчжоу. Вице-мэр поддержал предложение главы кыргызской дипмиссии в КНР.

На встрече посол Канайым Бактыгулова рассказала о предпринимаемых кабинетом министров КР усилиях по улучшению инвестиционного климата в стране и пригласила делегацию мэрии Паньчжоу совершить визит в Кыргызстан совместно с китайскими предпринимателями.

Глава дипмиссии сказала, что Баткенская область имеет особый статус. В области планируется установить особый преференциальный налоговый и инвестиционный режим.

Вице-мэр Гао Хэ рассказал о промышленном, инвестиционном и туристическом потенциале города Паньчжоу и выразил готовность в активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Баткенской областью.

Кроме того, в ходе беседы стороны обсудили вопросы кыргызско-китайского межрегионального сотрудничества, торгово-экономического взаимодействия и реализации совместных проектов в рамках инициативы "Один пояс - один путь".