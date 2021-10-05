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Все тот же путь - с протянутой рукой?

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- Вячеслав Аникин
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Нацстатком сообщил: пшеницы в нынешнем году собрали всего 368 тысяч тонн вместо 680 тысяч планируемых. При потребности, как минимум, в миллион тонн. С одного гектара собрано по 15,6 центнера зерна. Это рекордно низкие показатели за последние 20 лет.

Будем объективны: рекордно низкий урожай пшеницы да и других культур - результат грянувшей засухи. Но и эта причина по большому счету неубедительна. Во многих странах аграрии давно научились бороться с маловодьем.

Но наши чиновники идут другим привычным для них попрошайническим путем. Как заявил на недавней встрече с журналистами руководитель аграрной отрасли страны Аскар Джаныбеков, переговоры об импорте пшеницы в Кыргызстан велись еще летом нынешнего года и завершились успешно. Так, в республику будет завезено более 200 тысяч тонн зерна из России. Согласны оказать нам поддержку и власти Казахстана. Но сколько конкретно смогут дать - пока неизвестно.

Можно поблагодарить чиновников за титаническую работу по насыщению местного рынка зерном, но не хочется. Ведь именно в результате беспомощной аграрной госполитики сейчас страна полностью зависит от импортных поставок.

Закупочные цены на зерно снижались с каждым годом, фермеры не получали от государства никаких преференций - только кредиты с грабительскими процентами. Пришло в упадок семеноводство, количество зерноперерабатывающих предприятий сократилось почти в два раза. Пришли в негодность 70 (!) процентов внутрихозяйственных оросительных систем, нет современной эффективной техники. А самое главное, мелкие лоскуты хозяйств не способны обеспечить страну мукой да и другими продуктами питания. Но кто об этом думает?


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URL: https://www.vb.kg/407361
Теги:
Минсельхоз, пшеница, Кыргызстан
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