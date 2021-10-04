Реальным лидерам новой элиты пора выходить из тени

Центризбирком продолжает принимать документы от кандидатов–одномандатников, которые намерены участвовать в выборах депутатов ЖК 28 ноября.

На сегодня уже 57 человек выдвинулись на участие в голосовании по 36 округам республики. И эта цифра не конечная, поскольку документы будут принимать до 18 часов 13 октября 2021 года.

Между тем число партий, которые собираются участвовать в выборах, уменьшилось. Изначально ЦИК уведомили об участии 75 политических объединений. Однако Центризбирком принял документы только 67 партий, о чем сообщила член Центризбиркома Айдана Жупуева.

- Документы двух партий не были приняты, так как имели проблемы с регистрацией в Мин-юсте. Еще две партии сами отказались от участия, а четыре партии своевременно не открыли свои фонды, - проинформировала Жупуева.

Но даже при этом в выборах этой осенью будет участвовать рекордное количество партий. Такого в нашей республике еще не было.

Сегодня рано говорить о каких–то фаворитах гонки, однако очевидно, что претенденты поделятся на несколько крупных блоков.

Один из них сформируют так называемые провластные партии. Эта группа будет достаточно большая, поскольку идея полного обновления властных структур чрезвычайно популярна сегодня, и многие поддерживают инициативы и реформы, проводимые президентом Садыром Жапаровым.

Наиболее яркими представителями провластного блока сегодня можно считать партии "Ата–Журт Кыргызстан" и "Ишеним". Оба этих политических объединения отечественная оппозиция связывает с руководством страны.

И это несмотря на то, что президент предпочитает держать дистанцию от всех партий и тем более от вышеназванных. В стороне держатся и другие основатели первого "Ата–Журта" - глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, а также спикер ЖК Талант Мамытов.

Подобная позиция объясняется просто: перед властью стоит задача - провести демократические выборы, и, вероятно, для этого будет сделано все. Если голосование пройдет чисто, без нарушений выборного законодательства, это станет одним из наиболее впечатляющих достижений действующего руководства страны.

Для прежних правителей важно было не просто всеми правдами и неправдами собрать парламент из своих людей, но и продемонстрировать высокие показатели голосования, чтобы доказать наличие народной поддержки.

У Садыра Жапарова в этом нет необходимости. У него действительно много сторонников, в этом все имели возможность убедиться во время президентских выборов.

Этот электорат прогнозируемо будет выбирать депутатов и партии, поддерживающие политику главы государства, транслирующие приверженность планам Жапарова по демонтажу коррупции, устаревших властных структур и обновлению политической элиты.

Само собой, первой в числе таковых значится партия "Ата–Журт Кыргызстан", отбрасывающая мощную тень своих отцов–основателей - Жапарова, Ташиева, Мамытова и Кельдибекова. "Ишеним" в этом плане сложнее: с президентом и его командой у партии нет общего прошлого.

Так что если молодые политики действительно собираются бороться за победу, то им придется предъявить своим избирателям больше, чем просто лояльность власти. Впрочем, ясная идеология, внятная предвыборная программа - это то, в чем нуждаются абсолютно все участники будущей выборной гонки. Кроме того, пора бы уже начать выводить на арену своих лидеров. Народ должен знать, кто претендует на то, чтобы стать лицами новой политической элиты.

В целом партийцам, которых оппозиция сегодня причисляет к провластным, крайне важно помнить и о том, что они просто обязаны строго придерживаться буквы закона. Иначе у блока фрондерских политических объединений появятся реальные основания для того, чтобы оспорить итоги выборов. Причем уже сегодня понятно, что делаться это будет не через суд, а по схеме октября 2020 года - через митинги и беспорядки.