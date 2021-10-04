Рассказываем, как правильно экономить электроэнергию

Пять правильных способов экономии электроэнергии

1. Энергосберегающие лампы

Как подсчитали эксперты, энергосберегающие лампочки способны сэкономить до 170 кВтч в год. Стоят энергосберегающие намного дороже обычных. Вместе с тем работают они в 6, а то и в 8 раз дольше, а электричества потребляют в 3 раза меньше.

2. Отказ от дневного освещения

По статистике, около 30% электроэнергии тратится на освещение пустых помещений. Поэтому нужно отказаться от дневного освещения комнат, не оставлять включенными лампы. Вместо люстр рекомендуются настольные лампы и бра.

Светильники берут гораздо меньше энергии, чем яркая люстра, даже если их в комнате несколько. Расставьте светильники в ключевых точках квартиры - будет и удобно, и дешево. Или в люстрах использовать менее мощные лампы.

Также не стоит устанавливать мощные лампы в ванной или в коридоре.

3. Эффективное использование приборов

Есть целый ряд бытовых приборов, которые потребляют много электроэнергии, но не слишком необходимы в быту.

Подумайте, какие из этих вещей имеются у вас дома? Например, если у вас газовая плита, стоит ли тратиться на мультиварку?

4. Использование новых приборов

Старые холодильники, телевизоры, стиральные машины, пылесосы, утюги "съедают" энергию больше новых моделей. Когда выбираете технику в магазине, осведомляйтесь у продавца, к какому классу энергоэффективности прибор относится.

Не оставляйте технику, в том числе микроволновки, телевизоры, компьютеры, сканеры, принтеры, модемы, в режиме ожидания. Это позволит сэкономить более 200 кВт в год.

Используйте электрические розетки с таймером.

5. Утепление

Примите меры по утеплению квартир и домов, уделите внимание зазорам в окнах, дверях, на потолке и на полу.

Вместо традиционного обогревателя используйте кондиционер, настроенный на режим обогрева.

Инфракрасный обогреватель экономичнее остальных на 30–80%. Используя водонагреватель, уменьшите температуру нагрева воды. Нагревайте воду только при необходимости. Отключайте бойлер от электросети, когда уходите из дома и по ночам. Раз в три месяца чистите водонагреватель от накипи, которая увеличивает расход электроэнергии на 15–20%.

Четыре вида потери электроэнергии в сети

Бытовые потери электроэнергии являются мизерными по сравнению с энергопотерями в электросетях, то есть разницей между переданной энергией от энергоисточника и учтенной потребленной электроэнергией самого потребителя.

Головная компания ставит современные счетчики у источника и считает каждый киловатт, переданный районам и городам, а местные сети, зачастую оборудованные старыми приборами, принимают соответственно меньший объем энергии, а разница составляет огромную сумму.

В итоге, сети стараются возместить этот ущерб от потребителя, который допускает малейшее нарушение правил пользования светом, путем крупных штрафов.

Поэтому когда к вам идет контролер, учтите это обстоятельство и не нарушайте правила, и они не могут придираться ко всему.

Потери бывают 4 видов:

1. Технические потери возникают при передаче энергии по электросетям и обуславливаются физическими процессами, которые происходят в проводах и оборудовании.

2. Электроэнергия, которая расходуется на обеспечение работы подстанций и деятельности персонала. Такая энергия определяется счетчиками, установленными на трансформаторах собственных нужд электростанций.

3. Потери, которые обусловлены погрешностями при ее измерении приборами.

4. Потери коммерческого характера. Это – хищения энергии, различия в показаниях счетчиков и произведенной оплатой потребителями, о которых идет речь ниже.

Источник: asiaplustj.info