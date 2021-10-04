В КР прошла встреча председателей Верховных судов государств-членов ШОС

В Кыргызстане в формате видеоконференции состоялось XVI совещание председателей Верховных судов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества под председательством Кыргызской Республики.

По словам председателя ВС Кыргызстана Нургуль Бакировой, это знаменательная встреча, поскольку она состоялась в год 20-летнего юбилея создания ШОС.

"За два десятилетия ШОС прошла большой путь от институционального строительства до выхода на качественный уровень взаимоотношений государств-членов ШОС. Очередное совещание председателей Верховных судов государств-членов ШОС создает благоприятную почву для дальнейшего сотрудничества между нашими странами", - подчеркнула председатель Верховного суда Кыргызской Республики.

В работе совещания приняли участие, помимо судей Верховных судов России, Китая, Индии, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов, заместитель директора Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС Канат Тюкеев, а также председатели судов стран - наблюдателей. То есть ШОС придает большое значение укреплению взаимодействия между странами в законодательном плане.

Председатели ВС договорились обмениваться передовыми национальными практиками в сфере исполнения решений третейских (арбитражных) судов, информацией научно-теоретического и прикладного характера, касающейся гуманизации уголовного и уголовно-процессуального законодательства государств-членов ШОС, ювенальной юстиции. И, конечно, обмениваться опытом в области внедрения в деятельность судов информационных технологий, что будет соответствовать тенденциям глобальной цифровизации. Тем более, что нынешний этап развития ШОС приходится на период активного развития информационных технологий и роста влияния средств массовой информации на общественное сознание.

Как сообщили в ВС КР, следующая встреча пройдет в Таджикистане в следующем году.