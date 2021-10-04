Во всех районах Иссык-Кульской области справки МВД дают в "едином окне"

В Караколе и четырех районах Иссык-Кульской области на базе отделений внутренних дел функционирует центры по предоставлению госуслуг по принципу "Единого окна". Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

Новый формат обслуживания граждан по принципу "Единого окна" запущен в целях оптимизации системы предоставления и повышения качества государственных услуг, упрощения доступа к ним граждан, сокращения сроков оказания услуг, количества процедур

Через "Единое окно" можно будет получить справки о наличии либо отсутствии у гражданина судимости на территории Кыргызстана, разрешения на перевозку опасных грузов автомобильным транспортом. Кроме того, здесь будут принимать и выдавать документы для получения лицензий и разрешений на оборот гражданского и служебного оружия, опасных взрывчатых материалов и пиротехнических изделий.