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Во всех районах Иссык-Кульской области справки МВД дают в "едином окне"

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- Александра Василькова
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В Караколе и четырех районах Иссык-Кульской области на базе отделений внутренних дел функционирует центры по предоставлению госуслуг по принципу "Единого окна". Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

Новый формат обслуживания граждан по принципу "Единого окна" запущен в целях оптимизации системы предоставления и повышения качества государственных услуг, упрощения доступа к ним граждан, сокращения сроков оказания услуг, количества процедур

Через "Единое окно" можно будет получить справки о наличии либо отсутствии у гражданина судимости на территории Кыргызстана, разрешения на перевозку опасных грузов автомобильным транспортом. Кроме того, здесь будут принимать и выдавать документы для получения лицензий и разрешений на оборот гражданского и служебного оружия, опасных взрывчатых материалов и пиротехнических изделий.


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URL: https://www.vb.kg/407373
Теги:
единое окно, Иссык-Кульская область, Кыргызстан, МВД, УВД
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