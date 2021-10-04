Погода
$ 84.65 - 84.90
€ 97.70 - 99.00

Прогноз погоды на 4 - 6 октября. Одевайтесь потеплее

576  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Агентство по гидрометеорологии при Государственном комитете по экологии и климату КР (Кыргызгидромет) сообщило прогноз погоды с 4 по 6 октября.

Чуйская область:

4 октября в горных районах снег, в зоне земледелия без осадков.

5 октября ночью без осадков. Днем в горных районах снег, в зоне земледелия без осадков.

6 октября ночью в отдельных районах дождь, в горных районах снег.

6 октября днем и 7 октября без осадков.

Бишкек:

4-5 октября без осадков.

6 октября ночью возможен дождь.

6 октября днем без осадков.

Ветер западный 4-9 м/с.

По данным сайта world-weather

Сегодня 4 октября, погода +10°C. Частично облачно, ветер легкий, западный 1.8 м/с.

Атмосферное давление 701 мм рт. ст.

Относительная влажность воздуха 50%.

Завтра ночью температура воздуха понизится до +8°C, ветер изменится на южный 1.3 м/с. Давление понизится и составит 697 мм рт. ст.

Температура днем, не поднимется выше отметки +10°C, a ночью 06 октября не опустится ниже +6°C. Ветер будет юго-западный в пределах 1.7 м/с.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/407374
Теги:
погода, Кыргызстан, прогноз погоды
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  