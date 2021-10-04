Прогноз погоды на 4 - 6 октября. Одевайтесь потеплее

Агентство по гидрометеорологии при Государственном комитете по экологии и климату КР (Кыргызгидромет) сообщило прогноз погоды с 4 по 6 октября.
Чуйская область:
4 октября в горных районах снег, в зоне земледелия без осадков.
5 октября ночью без осадков. Днем в горных районах снег, в зоне земледелия без осадков.
6 октября ночью в отдельных районах дождь, в горных районах снег.
6 октября днем и 7 октября без осадков.
Бишкек:
4-5 октября без осадков.
6 октября ночью возможен дождь.
6 октября днем без осадков.
Ветер западный 4-9 м/с.
По данным сайта world-weather
Сегодня 4 октября, погода +10°C. Частично облачно, ветер легкий, западный 1.8 м/с.
Атмосферное давление 701 мм рт. ст.
Относительная влажность воздуха 50%.
Завтра ночью температура воздуха понизится до +8°C, ветер изменится на южный 1.3 м/с. Давление понизится и составит 697 мм рт. ст.
Температура днем, не поднимется выше отметки +10°C, a ночью 06 октября не опустится ниже +6°C. Ветер будет юго-западный в пределах 1.7 м/с.