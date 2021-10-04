Когда в Бишкеке включат отопление?

В Бишкеке значительно похолодало, и в квартирах горожан тоже. В детских садах и школах родителей просят одевать детей потеплее, потому что на улице холодно, а помещения еще не отапливаются. К тому же, в среду в Бишкеке ожидается дождь, переходящий в снег.

Обычно отопление начнет поступать в квартиры горожан после соответствующего решения штаба по подготовке к ОЗП. При этом, согласно нормам, отопительный период должен начаться при среднесуточной температуре воздуха +8 ℃ в течение 5 дней подряд. Например, в прошлом году отопительный сезон начался 8 октября.

Однако в этом году в мэрии Бишкека пока не готовы ответить на вопрос когда дадут отопление в квартиры горожан. Да, и вообще по их информации еще будет теплая погода.

"Первыми отопление подают в школы, сады и больницы, а потом в жилые дома, у которых нет долгов. Поскольку город большой, пока отопление по трубам дойдет до квартир понадобиться три-четыре дня. В итоге, когда мы запустим отопление, погода начнет улучшаться, и опять люди будут говорить, что жарко и просить отключить отопление. Так что потерпите скоро погода улучшится и будет тепло", - сообщили VB.KG в пресс-службе мэрии.