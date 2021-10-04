Глава МВД Улан Ниязбеков провел онлайн-совещание

Повестка дня – профилактика и охрана общественного порядка. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Сегодня, 4 октября, под руководством министра внутренних дел Улана Ниязбекова состоялось онлайн-совещание по вопросам профилактической работы, охраны общественного порядка, мер, принимаемых по соблюдению эпидемиологических норм сотрудниками милиции для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

В ходе обсуждения глава МВД отметил, что органы внутренних дел должны круглосуточно стоять на страже порядка и обеспечивать мир и безопасность кыргызстанцев и гостей республики. Необходимо ежедневно повышать качество выполнения возложенных задач, незамедлительно оказывать помощь, требующуюся гражданам, помогать разрешать любые проблемы, возникшие у населения, как социальные, так и бытовые.

Министр внутренних дел подчеркнул необходимость усилить работу с соответствующими государственными службами, органами местного

самоуправления городского и сельского уровней, активными представителями общественности по предупреждению, пресечению преступлений, проступков, правонарушений в целом, которые могут повлечь негативные последствия для жизни и здоровья граждан.

По итогам совещания министр поставил перед службами ряд задач: усиление мер по соблюдению эпидемиологических норм в зданиях,

помещениях органов внутренних дел (ношение масок, проведение санитарных мероприятий), совместно с соответствующими, государственными органами принять меры по повышению уровня безопасности на дорогах, в связи с изменением погодных

условий, для предотвращения дорожно-транспортных происшествий с человеческими жертвами. А также усиление профилактической работы по предотвращению краж, скотокрадства, квартирных краж, провести разъяснительную, профилактическую работу по недопущению

различных инцидентов среди граждан, проживающих вблизи приграничных территорий.

Также, в преддверии предстоящих выборов, Улан Ниязбеков отметил, что ни один сотрудник милиции не должен вмешиваться в политические процессы и выходить за рамки своих служебных обязанностей.