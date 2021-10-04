Погода
$ 84.65 - 84.90
€ 97.70 - 99.00

Глава МВД Улан Ниязбеков провел онлайн-совещание

159  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Повестка дня – профилактика и охрана общественного порядка. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Сегодня, 4 октября, под руководством министра внутренних дел Улана Ниязбекова состоялось онлайн-совещание по вопросам профилактической работы, охраны общественного порядка, мер, принимаемых по соблюдению эпидемиологических норм сотрудниками милиции для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

В ходе обсуждения глава МВД отметил, что органы внутренних дел должны круглосуточно стоять на страже порядка и обеспечивать мир и безопасность кыргызстанцев и гостей республики. Необходимо ежедневно повышать качество выполнения возложенных задач, незамедлительно оказывать помощь, требующуюся гражданам, помогать разрешать любые проблемы, возникшие у населения, как социальные, так и бытовые.

Министр внутренних дел подчеркнул необходимость усилить работу с соответствующими государственными службами, органами местного

самоуправления городского и сельского уровней, активными представителями общественности по предупреждению, пресечению преступлений, проступков, правонарушений в целом, которые могут повлечь негативные последствия для жизни и здоровья граждан.

По итогам совещания министр поставил перед службами ряд задач: усиление мер по соблюдению эпидемиологических норм в зданиях,

помещениях органов внутренних дел (ношение масок, проведение санитарных мероприятий), совместно с соответствующими, государственными органами принять меры по повышению уровня безопасности на дорогах, в связи с изменением погодных

условий, для предотвращения дорожно-транспортных происшествий с человеческими жертвами. А также усиление профилактической работы по предотвращению краж, скотокрадства, квартирных краж, провести разъяснительную, профилактическую работу по недопущению

различных инцидентов среди граждан, проживающих вблизи приграничных территорий.

Также, в преддверии предстоящих выборов, Улан Ниязбеков отметил, что ни один сотрудник милиции не должен вмешиваться в политические процессы и выходить за рамки своих служебных обязанностей.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/407380
Теги:
МВД, Кыргызстан, профилактика
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  