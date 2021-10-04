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СМИ РТ: Госбюджет Таджикистана перевыполнили на $82 миллиона долларов

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Доходная часть государственного бюджета Таджикистана в январе-августе текущего года перевыполнили на 5,1% или 930 млн сомони ($82 млн), сообщает министерство финансов республики.

Главный "кошелек" страны вместо запланированных 17 млрд 252 млн сомони получил 18 млрд 182 млн сомони ($1,6 млрд).

Перевыполнение бюджета, в первую очередь, объясняется ростом сбора главных налогов: налога на добавленную стоимость, подоходного налога, налога на прибыль, акциза. За счет налоговых поступлений в текущем году обеспечено около 72% доходной части Госбюджета.

Доля налогов в общем объеме доходов за последние десять лет в среднем составляла 68%.

Отметим, что в прошлые годы бюджет республики систематически недобирал намеченные объемы, и недостающие средства доходы покрывались обычно в конце года финансовой поддержкой партнеров страны по развитию.

Доходная часть Госбюджета на 2021 год установлена в размере 27,6 млрд сомони ( $2.4 млрд), что на 1,6 млрд сомони ($141 млн) больше по сравнению с прошлым годом.

Рост объема доходов по итогам нынешнего года на уровне 6,1% руководством Минфина ранее обосновывалось нахождением новых источников налогообложения, увеличением сбора основных налогов, а также обеспечением реального роста экономики и созданием новых рабочих мест.

Источник: asiaplustj.info


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URL: https://www.vb.kg/407381
Теги:
бюджет, Таджикистан
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