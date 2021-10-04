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Саакашвили в тюрьме называют "господин президент"

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Оказывается, подавляющее большинство сотрудников тюрьмы, где сейчас находится арестованный в Тбилиси экс-президент Грузии Михаил Саакашвили – его поклонники, и там его называют "господин президент". Об этом узнал спецкор kp.ru Владимир Ворсобин от своего источника в тюремной системе.

- Саакашвили сидит в пенитенциарном учреждении № 12 в Рустави. Европейский стандарт. Одиночная камера с круглосуточным видеонаблюдением. Телевизор, мобильный туалет. Два сотрудника дежурят у камеры. Питание трехразовое, но Саакашвили объявил голодовку. Врач контролирует его давление раз в три часа, - рассказал собеседник нашего корреспондента.

На вопрос, какое там к нему отношение, источник ответил: "Прекрасное, его называют "господин президент".

- 90 процентов тюремного персонала – его поклонники. Мы прекрасно жили при Саакашвили и это помним, - пояснил источник.

Когда обозреватель "КП" спросил, чем отличается тюрьма от времен президентства Мишико, тюремщик рассмеялся.

- Небо и земля. Саакашвили в своей тюрьме не продержался бы и трех дней! Ему повезло, что времена изменились - он бы нам рассказал, чей он шпион! Повинился бы на видео. У нас тогда сидели хорошо. Тихо.

Напомним, как писал сайт kp.ru, прибывший в Тбилиси из Киева Саакашвили, в отношении которого на родине возбуждено четыре уголовных дела, арестован. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что он сможет вернуться на Украину только после того, как отсидит весь срок заключения. По версии грузинского премьера, Саакашвили планировал убийства нескольких оппозиционеров.

Читайте на WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/online/news/4463770/


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URL: https://www.vb.kg/407382
Теги:
Грузия
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