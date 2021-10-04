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Эксперт: отличить COVID от гриппа при легком течении невозможно

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В период сезонных простуд и гриппа отличить коронавирус от других ОРВИ при легком течении самостоятельно невозможно. Об этом заявил представитель ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Он подчеркнул, что COVID-19 не имеет характерных симптомов, присущих только этому заболеванию.

Эксперт добавил, что такая же ситуация и с гриппом. Хоть он и имеет характерные признаки, но при легком течении болезни диагноз можно поставить только после соответствующих исследований.

Горелов отметил, что и COVID, и грипп - заболевания, при которых крайне важно своевременно начать лечение. В частности облегчить течение заболевания может прием в первые двое суток болезни противовирусных препаратов. А для того, чтобы лечение было адекватным, необходимо использовать диагностические системы, например ПЦР-тест.

Эпидемиолог напомнил и о мерах профилактики. Он подчеркнул, что независимо от того, перенес ли человек коронавирус или привился, необходимо продолжать носить маску в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию, не забывать о гигиене рук. При этом при плохом самочувствии эксперт настоятельно рекомендует оставаться дома и вызывать врача. в противном случае есть риск навредить своему здоровью и заразить окружающих.

Источник: mk.ru


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URL: https://www.vb.kg/407384
Теги:
грипп, коронавирус
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