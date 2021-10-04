Охранники получили ожоги, пытаясь потушить пожар на винзаводе

В Кыргызстане сегодня, 4 октября, в селе Виноградное Чуйского района на территории бывшего винзавода произошел пожар. Об этом сообщает пресс-центр МЧС.

Сообщается, что возгорание произошло в цехе, который в настоящее время используется как частный механизированный парк. В результате пожара сгорели мусор, мазут и автопокрышки. Общая площадь возгорания составила 150 квадратных метров.

Охранники предприятия пытались самостоятельно потушить пожар. Один из охранников К.З. 1985 г.р. получил ожоги лица, шеи и рук, а другой 2003 г.р. К.У. получил 50 процентов ожога тела . Пострадавшие были доставлены в отделение реанимации Токмокской городской больницы.

Пожар был локализован в 03:15 и полностью потушен в 05:31. К тушению пожара был привлечен один пожарный расчет из ПСЧ №21 Токмока.

Причина пожара: короткое замыкание электропроводов.