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Мошенники придумали схему с розыгрышем отечественных автомобилей

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Специалисты Bi.Zone обнаружили 188 фишинговых сайтов, выдающих себя за официальные ресурсы "АвтоВАЗа", где предлагают поучаствовать в розыгрыше автомобиля Lada, сообщил РИА Новости директор блока экспертных сервисов компании Евгений Волошин.

"Схема мошенничества устроена просто: на сайте, дизайн которого схож с сайтом Lada, жертве предлагается выбрать подарочную коробку, где спрятан приз. Далее загружается страница с поздравлением, что вы выиграли автомобиль. Мошенники обещают доставить новую машину за пять–семь дней", - рассказал эксперт.

По его словам, на ряде сайтов для получения подарка предлагается разослать информацию о розыгрыше нескольким друзьям через WhatsApp. Данная схема не предполагает сбора персональных данных, но после "завершения регистрации" жертву перенаправляют на ресурсы с сомнительным и вредоносным контентом, который может заразить устройство.

Чтобы не стать жертвой мошенников, в Bi.Zone предлагают проверять информацию о розыгрышах на официальном сайте компании. Именно там и можно принимать в них участие.

"Если же вы не нашли подтверждения на официальном ресурсе, то проинформируйте об обмане компанию. Многие корпорации дорожат репутацией, поэтому реагируют на подобное мошенничество. Также пристальное внимание стоит уделять ссылкам из контекстной рекламы: нередко злоумышленники покупают места для своих сайтов в верхних строчках поисковой выдачи", - дал совет Волошин.


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URL: https://www.vb.kg/407392
Теги:
мошенничество, автомобили
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