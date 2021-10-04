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В Афганистане сообщили о создании батальона террористов-смертников

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- Бакыт Стамов
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В Афганистане создали новый батальон с террористами-смертниками. Об этом сообщают СМИ.

По имеющимся данным, батальон создан в провинции Бадахшан. Батальон будет переброшен к границам страны.

Отмечается, что новое подразделение будет работать на территории, которая граничит с Таджикистаном и Китаем. Власти Афганистана отмечают, что сотрудники батальона люди, не знающие страха.

Стоит отметить, что между Таджикистаном и Талибами накаляется обстановка. Все началось после того, как власти Таджикистана поддержали движение ополчения в Панджшере. Талибы перекинули наиболее боеспособные силы на границу с Таджикистаном, а Эмомали Рахмон принял на границе военный парад.


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URL: https://www.vb.kg/407393
Теги:
Афганистан, Таджикистан
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