Прошел турнир по мини-футболу посвященный памяти Керимбека Жолонбекова

В Бишкеке прошел турнир по мини-футболу посвященный памяти командира спецназа "Омега" майора в/с Керимбека Жолонбекова. Об этом сообщает пресс-служба ГСИН.

В торжественной церемонии открытия турнира приняли участие руководство ГСИН, друзья и родственники. Перед началом турнира состоялась церемония его торжественного открытия, в ходе которой присутствующие почтили память погибшего минутой молчания.

Всего в турнире приняли участие 20 команд, все региональные подразделения ГСИН. Соревнования проходили два дня.

Председатель ГСИН подчеркнул важность мероприятия, в том числе и для патриотического воспитания нашей молодежи.

"Чтобы не забыть, надо знать и помнить", - сказал он.

По итогам победу одержала команда ДОК ГСИН, второе заняла команда отряда "Омега", третье – центральный аппарат ГСИН, четвертое место заняла вторая команды "Омега".

Победители, занявшие первое место получили приз 10000 сомов, далее 7000, 5000 и 3000 сомов. Также победители награждены переходящим кубком, медалями, дипломами.

Также было учреждено несколько специальных призов для лучших игроков: "Лучший нападающий"- полковник У.Э.Бердикожоев, "Лучший бомбардир" - сержант в/с У.А.Асанканов, "Лучший вратарь" - старшина в/с А.Т.Абдыжапаров, "Лучший игрок"- сержант в/с Кемелбек уулу Алмамбет, "Лучший защитник"- мл.сержант в/с Ж.А.Кожомбердиев.

Керимбек Жолонбеков родился 1980 году в селе Бообек Кеминского района Чуйской области. Службу в УИС начал с 2002 года в качестве контролера исправительного учреждения 50, и до командира специального назначения "Омега". Во время службы был награждён более 30 различными наградами. Чтобы увековечить память об командире Керимбека Балыкчиевича руководство ГСИН решило устраивать футбольный турнир ежегодно.