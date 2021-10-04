Погода
$ 84.65 - 84.90
€ 97.70 - 99.00

Республиканскому обществу инвалидов передали специализированный транспорт

41  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня, 4 октября в рамках проекта "Джамиля - микроавтобус для инвалидов Кыргызстана", акции "За мир без барьеров" в Бишкеке состоялось торжественное церемония передачи специализированного транспорта для лиц с ОВЗ республиканского общества инвалидов и ассоциации инвалидов Кыргызстана.

В мероприятии приняли участие министр здравоохранения и социального развития КР Алымкадыр Бейшеналиев, первый заместитель министра здравоохранения и социального развития Ализа Солтонбекова, заместитель Торага Жогорку Кенеша Аида Касымалиева, делегация из Германии в лице заместителя Чрезвычайного и Полномочного посла Федеративной Республики Германия в Кыргызстане Давид Вестенфельдер, руководителя делегации, руководителя бюро и референт по спорту в немецком Бундестаге у депутата доктор Андрэ Хана, спикера по международному сотрудничеству АБиД (на волонтерских началах), эксперта по политике спорта и туризма, а также по политике инвалидности Андрэ Новак.

В ходе мероприятия было ознакомление с работой цехов людей с ограниченными возможностями здоровья. А также концертная программа, где выступила известная группа "Тумар".

"Оказание социальной поддержки уязвимым слоям населения как лицам с ограниченными возможностями здоровья является прямой обязанностью нашего Министерства. Данная категория наших граждан нуждаются в особых условиях и подходах в оказании им социальных услуг. Министерство прилагает все усилия в облегчении и создании им комфортных условий труда, передвижения и жизни. В этом направлении, оказываемая поддержка партнеров Министерству очень значима. Федеративная Республика Германия, напрямую и через ее институты как GIZ, оказывают неоценимую поддержку в решении задач по поддержке ЛОВЗ, которые стоят перед Министерством. Также общественное объединение "Кыргызское Республиканское общество инвалидов" (КРОИ) проделывает огромную работу и плодотворно сотрудничает с нашим ведомством в продвижении интересов ЛОВЗ", - сказал министр Алымкадыр Бейшеналиев.

Министр также отметил, что создание возможности лицам с ограниченными возможностями здоровья им самим зарабатывать придает им уверенности в своих силах и завтрашнем дне, а также чувство, что они такие же полноправные члены общества. Предоставление КРОИ специализированного автотранспорта для людей с инвалидностью в рамках проекта "Джамиля - микроавтобус для инвалидов Кыргызстана" послужит прекрасным дополнением и обеспечить комфортное передвижение ЛОВЗ.

Также стало известно, что Республиканскому обществу инвалидов и Ассоциации инвалидов Кыргызстана планируется поступления заказа мебели от министерства здравоохранения и социального развития КР для реабилитационного центра людей с ограниченными возможностями здоровья "Өмүр булагы" при министерстве.

В свою очередь делегация из Германии выразила желание о дальнейшем сотрудничестве с Кыргызстаном, и отметила, что это не последняя помощь с Германской стороны.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/407396
Теги:
Германия, транспорт, сотрудничество, Кыргызстан, ЛОВЗ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  