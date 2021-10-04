Республиканскому обществу инвалидов передали специализированный транспорт

Сегодня, 4 октября в рамках проекта "Джамиля - микроавтобус для инвалидов Кыргызстана", акции "За мир без барьеров" в Бишкеке состоялось торжественное церемония передачи специализированного транспорта для лиц с ОВЗ республиканского общества инвалидов и ассоциации инвалидов Кыргызстана.

В мероприятии приняли участие министр здравоохранения и социального развития КР Алымкадыр Бейшеналиев, первый заместитель министра здравоохранения и социального развития Ализа Солтонбекова, заместитель Торага Жогорку Кенеша Аида Касымалиева, делегация из Германии в лице заместителя Чрезвычайного и Полномочного посла Федеративной Республики Германия в Кыргызстане Давид Вестенфельдер, руководителя делегации, руководителя бюро и референт по спорту в немецком Бундестаге у депутата доктор Андрэ Хана, спикера по международному сотрудничеству АБиД (на волонтерских началах), эксперта по политике спорта и туризма, а также по политике инвалидности Андрэ Новак.

В ходе мероприятия было ознакомление с работой цехов людей с ограниченными возможностями здоровья. А также концертная программа, где выступила известная группа "Тумар".

"Оказание социальной поддержки уязвимым слоям населения как лицам с ограниченными возможностями здоровья является прямой обязанностью нашего Министерства. Данная категория наших граждан нуждаются в особых условиях и подходах в оказании им социальных услуг. Министерство прилагает все усилия в облегчении и создании им комфортных условий труда, передвижения и жизни. В этом направлении, оказываемая поддержка партнеров Министерству очень значима. Федеративная Республика Германия, напрямую и через ее институты как GIZ, оказывают неоценимую поддержку в решении задач по поддержке ЛОВЗ, которые стоят перед Министерством. Также общественное объединение "Кыргызское Республиканское общество инвалидов" (КРОИ) проделывает огромную работу и плодотворно сотрудничает с нашим ведомством в продвижении интересов ЛОВЗ", - сказал министр Алымкадыр Бейшеналиев.

Министр также отметил, что создание возможности лицам с ограниченными возможностями здоровья им самим зарабатывать придает им уверенности в своих силах и завтрашнем дне, а также чувство, что они такие же полноправные члены общества. Предоставление КРОИ специализированного автотранспорта для людей с инвалидностью в рамках проекта "Джамиля - микроавтобус для инвалидов Кыргызстана" послужит прекрасным дополнением и обеспечить комфортное передвижение ЛОВЗ.

Также стало известно, что Республиканскому обществу инвалидов и Ассоциации инвалидов Кыргызстана планируется поступления заказа мебели от министерства здравоохранения и социального развития КР для реабилитационного центра людей с ограниченными возможностями здоровья "Өмүр булагы" при министерстве.

В свою очередь делегация из Германии выразила желание о дальнейшем сотрудничестве с Кыргызстаном, и отметила, что это не последняя помощь с Германской стороны.