Ассоциация нефтетрейдеров КР предлагает меры по сглаживанию цен на ГСМ

В Кыргызстане наиболее благоприятная ситуация с ГСМ среди стран СНГ. К такому выводу пришел директор Ассоциации нефтетрейдеров КР Канат Эшатов, после проведенного анализа рынка ГСМ в Кыргызстане и в соседних странах.

Сообщается, что за 2021 год котировки цен барреля нефти марки Brent выросли в два раза - с 40 до 80 долларов за баррель. Кыргызстан, как страна, импортирующая более 95 процентов ГСМ, зависима от общемировых трендов.

"Динамика отпускных цен нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) России с начала года по настоящее время имеет восходящую тенденцию. Так, отпускные цены российских НПЗ с начала года выросли: по бензиновой группе на 130 процентов (или в 2,3 раза) и по дизельному топливу на 70 процентов (или в 1,7 раза), тогда как внутренние цены реализации на АЗС в КР выросли всего: по бензиновой группе на 59 процентов и по дизельному топливу на 40 процентов. Это стало возможным благодаря тому, что нефтетрейдеры ведут политику сглаживания цен путем приобретения двухмесячного запаса", - сообщает Канат Эшатов.

Также по его сведениям, отечественным нефтетрейдерам удается удержать наиболее благоприятную ситуацию на топливном рынке республики среди стран СНГ. Наша республика лидирует по дешевизне топлива среди импортозависимых стран СНГ, и нет дефицита ГСМ.

Кыргызстан в основном импортирует нефтепродукты из России. При этом наша республика, являясь членом ЕАЭС получает льготные цены на нефтепродукты согласно объемам утвержденным в рамках межправительственного соглашения КР и РФ. Отпускные цены НПЗ для Кыргызстана приравнены внутренним ценам России. НПЗ отпускают российским нефтетрейдерам по тем же ценам, что и для нашей страны.

"Хотелось бы отметить, что российским НПЗ намного выгоднее реализовывать нефтепродукты в дальнее зарубежье. Благодаря межправительственным договоренностям российская сторона бесперебойно поставляет нефтепродукты в КР на беспошлинной основе, в следствии чего экономический эффект по году составляет более 30 миллионов долларов США" - сообщает Канат Эшатов.

Он отмечает, что местные нефтетрейдеры находятся в постоянном поиске альтернативных поставок топлива из других стран экспортеров нефтепродуктов, таких как Казахстан, Туркменистан, Азербайджан и Иран.

"Проанализировав предложения других стран, наши нефтетрейдеры сделали вывод, что ни одна другая страна кроме России не предоставляет нам подобных льгот. Другие потенциальные поставщики продают нефтепродукты по мировым биржевым ценам, которые в среднем выше на 80 - 100 долларов за тонну от цен Российских НПЗ.

Сегодня уверенно можно сказать, что топливный рынок Кыргызстана находится в наиболее благоприятной ситуации в сравнении со странами СНГ и мира. На протяжении более 15 лет республика ни разу не сталкивалась с дефицитом нефтепродуктов. Что касается ситуации с ценами, в Кыргызстане, несмотря на импортозависимость от поставок ГСМ, цены на АЗС всегда были социальнориентированными и ниже среднемирового уровня цен, который составляет 1,2 доллара (102 сома) за литр бензина и 1,07 доллара (91 сом) за литр дизельного топлива (на основе данных globalpetrolprices.com)", - отмечает глава Ассоциации нефтетрейдеров КР.

Но в Ассоциации отмечают, что по информации международных экспертов, в октябре 2021 года продолжится рост котировок цен на нефть, что в итоге повлияет на увеличение отпускных цен НПЗ России.

"На протяжении 2021 года нефтетрейдеры предпринимают все зависящее от них для сдерживания роста цен на ГСМ на топливном рынке Кыргызстана. Маржинальность компаний в течение года не превышала одного процента, несмотря на это компании регулярно закупали двухмесячные запасы нефтепродуктов.

В случае дальнейшего роста отпускных цен, местные нефтетрейдеры будут вынуждены повышать розничные цены на ГСМ. В противном случае, дальнейшее сдерживание цен приведет к нерентабельности нефтетрейдеров вплоть до остановки деятельности сети АЗС", - считает Канат Эшатов.

В целях дальнейшего сдерживания внутренних цен на АЗС Ассоциация нефтетрейдеров выступила с предложением правительству КР: применить механизм плавающего налогового регулирования в период с октября по декабрь 2021 года:

временно снизить ставки акцизного налога; освободить импорт и поставки дизельного топлива от НДС

В Ассоциации считают, что такие меры позволят снизить розничные цены на бензин – на 3,70 сомов за литр и на дизельное топливо на 4,8 сомов за литр от текущего уровня цен.

"В случае реализации вышеуказанных мер по предварительным расчетам Ассоциации нефтетрейдеров Кыргызстана плановые налоговые поступления на 2021 год в госбюджет от нефтяного сектора будут выполнены в полном объеме", - считает Канат Эшатов.

Ассоциация нефтетрейдеров КР провела сравнительный анализ текущего уровня розничных цен в странах СНГ. Отмечается, что такие страны как Армения, Молдова, Грузия и Украина импортируют нефтепродукты, как и Кыргызстан, из России. Розничные цены на АЗС в этих странах в среднем на 30 сомов выше, чем на АЗС КР.

Россия

Россия занимает 3 место по добыче нефти в мире и экспортирует нефтепродукты практически во все страны на постсоветском пространстве.

В течение 2021 года, биржевые цены на нефтепродукты складываются значительно выше внутренних российских цен на АЗС. Для поддержания стабильных цен на российских АЗС, правительством РФ за первое полугодие 2021 года выделено из бюджета нефтяникам 131,1 млрд рублей в рамках демпферных выплат.

Казахстан

Казахстан в 2021 году столкнулся с острым дефицитом дизельного топлива. Топливный рынок соседней республики лихорадит уже второй раз за текущий год.

Сегодня, несмотря на то, что цена солярки поднялась до 240-245 тенге/л (48-49 сомов/л), на большинстве казахстанских АЗС данный вид топлива просто отсутствует.

Основные причины по мнению экспертов: продолжительный ремонт Атырауского НПЗ из-за перебоев поставки электроэнергии, а также планируемым с 1 октября 2021 года ремонт на Павлодарском НПЗ. Кроме этого, власти объясняют, что на дефицит повлиял возросший спрос дизельного топлива в период сбора урожая.

В результате властями соседней республики принято решение возобновить импорт крупных партий дизтоплива из России, что безусловно приведет к росту розничных цен на АЗС Казахстана.

"Общественность Кыргызстана часто задается вопросом, почему мы не покупаем нефтепродукты в соседнем Казахстане, ведь там намного дешевле? В настоящее время, в соседней нефтедобывающей стране, политика государства направлена на установление низких цен на АЗС для внутреннего потребления. Однако, розничные цены не покрывают расходов НПЗ на переработку нефти – отпускные цены казахстанских заводов для местных АЗС ниже себестоимости на 110 – 130 долларов США на тонну. В итоге, убытки казахстанских заводов датируются за счет доходов от продажи сырой нефти. На сегодняшний день, размер дотирования внутреннего топливного рынка Казахстана вырос до 1,5 миллиарда долларов США (Из открытых источников в Интернете). При этом в Казахстане, по информации казахстанских СМИ, почти 400 АЗС готовы остановить работу, потому как находятся на грани банкротства", - сообщает Канат Эшатов.

По его словам, если Казахстан возобновит экспорт нефтепродуктов, поставка ГСМ в нашу страну будет осуществляться исключительно по биржевым ценам и с учетом экспортной пошлины в 60 долларов за тонну, так как между нашими странами нет Межправительственного Соглашения о поставках нефтепродуктов на беспошлинной основе.

Однако, Ассоциация нефтетрейдеров считает, что в связи со сложившимся ситуацией на внутреннем рынке и системными проблемами на нефтеперерабатывающих заводах в республике Казахстан, открытие официальных поставок из соседней страны будет невозможно в течение одного года.

Таджикистан и Узбекистан

В соседних республиках рост цен на все виды нефтепродуктов наблюдается с конца 2020 года.

Средняя стоимость бензина АИ-92 составила на 30 сентября 2021 года:

В Таджикистане – 77,2 сомов/л – это на 20,8 сомов/л выше, чем в Кыргызстане

В Узбекистане – 64,7 сомов/л - это на 8,3 сомов/л выше, чем в Кыргызстане

Средняя стоимость дизельного топлива составила на 30 сентября 2021 года:

В Таджикистане – 69,7 сомов/л – это на 19,2 сомов/л выше, чем в Кыргызстане

В Узбекистане – 67,1 сомов/л - это на 16,6 сомов/л выше, чем в Кыргызстане

Нехватка бензина в конце сентября возникла на АЗС Ташкента. Нехватка продукта в розничных сетях возникла из-за сокращения импорта. Несмотря на активный спрос в Узбекистане многие компании в сентябре воздержались от закупок импортного продукта из-за высоких цен (на основе данных Еженедельного обзора рынка нефти и нефтепродуктов "Argus Рынок Каспия").

Цены в соседних среднеазиатских республиках значительно выше кыргызстанских несмотря на следующие факты:

В Узбекистане потребность в ГСМ в большей степени покрывается за счет своей добычи и нефтепереработки;

В Таджикистане среднемесячная заработная плата ниже, чем в Кыргызстане на 89 долларов и составляет всего 135 долларов.