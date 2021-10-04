Не вечно же жаловаться – горожане благодарят мэрию за ремонт дорог

Жители жилого массива "Жениш" и 7 микрорайона поделились радостью по поводу капитального ремонта двух небольших улиц. Теперь вместо буераков, горожане, проживающие в этих районах, будут ходить и ездить по новенькому ровному асфальту.

В марте текущего года VB.KG сообщал, что жители новостройки "Жениш" уже несколько лет добиваются ремонта улицы Новой. Участок протяженностью всего 1 километр, соединяющий жилмассив и село Пригородное, был в таком состоянии, что в пору только на танке проехать.

- По этой дороге не только ездят машины, но и ходят пешеходы, включая детей, - жаловались тогда люди. – Летом пылища, а в сезон осадков образуются большие лужи, не всегда получается обойти.

Они неоднократно обращались в мэрию с просьбой починить дорогу. Еще в 2018 году ее включили в титульный список ремонта за счет китайского гранта. Но потом несколько лет ничего не происходило и местные уже начали волноваться, что про них опять забыли.

Также их беспокоило состояние разрушающегося моста, который соединяет улицу Ленскую и село Пригородное. Его капитальный ремонт проводили два-три года назад, но на переправе уже образовались огромные ямы.

Благо в текущем году реконструкция дорожной артерии все же состоялась, и благодарные жители прислали в нашу редакцию сообщение следующего содержания.

- Не вечно же писать жалобы. Наконец-то починили улицу Новую в селе Пригородном. Спасибо VB.KG, что помогли донести нашу проблему и мэрии спасибо, - написали горожане, прикрепив несколько фотографий.

Также благодарность муниципальному предприятию "Бишкекасфальтсервис" выразили жители 7 микрорайона. Здесь дорожники привели в порядок внутреннюю улочку, идущую от медцентра "Бона" до дома № 6. Раньше она представляла собой грунтовку, теперь щеголяет новым асфальтом.

Жильцы также попросили столичные власти по возможности решить вопрос с тротуаром. Так как место вдоль дороги есть. А заодно заменить несколько разрушающихся опор наружного освещения и еще парочку поставить ровно, так как они сильно накренены.