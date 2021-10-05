На сложном перекрестке Жукеева-Пудовкина и Саманчина появился светофор

Электронный регулировщик уже смонтирован, но пока еще не включен. К "выполнению своих обязанностей" он приступит в ближайшее время.

Этот перекресток уже давно имеет дурную славу, ведь здесь неоднократно сбивали пешеходов, как до капитального ремонта дороги, так и после. Многие горожане помнят ужасающий случай гибели школьницы под колесами автомобиля, который в свое время наделал шума в Бишкеке. Именно после него магистраль оснастили знаками "40".

Однако с ростом трафика возникла и другая проблема – в часы-пик разъехаться на этом пересечении очень сложно. Это касается тех, кто с любой стороны выполняет левый поворот. Порой со стороны 7-го и 8-го микрорайонов выстраиваются длинные вереницы машин, которые пытаются выехать на Жукеева-Пудовкина.

Одним словом, светофор просился здесь очень давно. И буквально на днях ответственные службы начали его монтаж. В настоящий момент оборудование уже стоит на своих местах и ждет начала работы. Это современный "трехглазый" с таймером обратного отсчета времени.

Безусловно, эта обновка немного снизит пропускную способность улицы Жукеева-Пудовкина. Однако существенно упростит жизнь и пешеходам, и автомобилистам, а главное – повысит безопасность всех без исключения участников дорожного движения.