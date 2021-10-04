Впервые на кыргызском языке издан сборник произведений Гусейна Джавида

Впервые на кыргызском языке издан сборник произведений легендарного классика азербайджанской литературы, крупнейшего поэта-гуманиста, драматурга-романтика и мудрого философа Гусейна Джавида.

В книгу по названием "Чыгармалар" вошли следующие произведения выдающегося мыслителя и гения: драмы "Хайям", "Хромой Тимур", "Азезил", а также стихи "Любовь к цветам", "Увядающий цветок", "Не радуйся чужому горю", "Мой господин", "Не видел", "Комета", "Шейх-Санан", "Розовая паранджа", "Уйди", "Беженец".

Предисловие к сборнику под названием "Шекспир Востока" написал Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Кыргызской Республике Гидаят Оруджев.

"Издание послужит культурному взаимообогащению народов двух братских стран.

Стихи выдающегося азербайджанского драматурга переведены на многие языки мира. Очень рад, что сегодня они вышли в свет и на языке великого Манаса, а также славного сына кыргызского народа Чингиза Айтматова", - написал в предисловии посол Гидаят Оруджев.

Гусейн Джавид является выдающейся личностью, он приумножил славу азербайджанской и восточной поэзии и привнес в неё идеи тюркизма. Именно он стал основоположником романтизма, первооткрывателем жанра стихотворной драмы и трагедии в национальной литературе.

Произведения могучего художника слова, отличающиеся духовным богатством, сформировали эстетический вкус многих поколений. Его философская лирика затрагивает такие животрепещущие проблемы, важные и вечные темы, как любовь к Всевышнему и красоте, добро и зло, борьба светлых и темных сил, сочувствие, гуманизм и человеколюбие.

Уникальный поэт, прославился ещё при жизни, не случайно его называли Шекспиром Востока. Все его произведения пропитаны глубоким философским смыслом и не отставляют читателя равнодушным вне зависимости от того, на какой язык они переведены. Творчество Джавида и сегодня сохраняет свою актуальность.

Безмерно талантливый поэт и мыслитель прожил очень яркую, но трагическую жизнь. Он открыл новую страницу в литературе и драматургии Азербайджана, оказал сильное влияние и на развитие национального театра. Гусейн Джавид оставил богатое творческое наследие. Драгоценные плоды его таланта стали настоящим национальным достоянием.

Благодаря искусному переводу и большому труду поэта Кожогелди Култегина, а также филолога-тюрколога Калмамата Куламшаева кыргызские читатели смогут прикоснуться к творчеству одного из лучших и известных миру поэтов Азербайджана, ближе познакомиться с его богатым внутренним миром и глубокими философскими мыслями.

Книга издана в типографии "Турар" на высоком полиграфическом уровне и содержит цветные иллюстрации самого лучшего качества.