Погода
$ 84.65 - 84.90
€ 97.70 - 99.00

Впервые на кыргызском языке издан сборник произведений Гусейна Джавида

210  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Впервые на кыргызском языке издан сборник произведений легендарного классика азербайджанской литературы, крупнейшего поэта-гуманиста, драматурга-романтика и мудрого философа Гусейна Джавида.

В книгу по названием "Чыгармалар" вошли следующие произведения выдающегося мыслителя и гения: драмы "Хайям", "Хромой Тимур", "Азезил", а также стихи "Любовь к цветам", "Увядающий цветок", "Не радуйся чужому горю", "Мой господин", "Не видел", "Комета", "Шейх-Санан", "Розовая паранджа", "Уйди", "Беженец".

Предисловие к сборнику под названием "Шекспир Востока" написал Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Кыргызской Республике Гидаят Оруджев.

"Издание послужит культурному взаимообогащению народов двух братских стран.

Стихи выдающегося азербайджанского драматурга переведены на многие языки мира. Очень рад, что сегодня они вышли в свет и на языке великого Манаса, а также славного сына кыргызского народа Чингиза Айтматова", - написал в предисловии посол Гидаят Оруджев.

Гусейн Джавид является выдающейся личностью, он приумножил славу азербайджанской и восточной поэзии и привнес в неё идеи тюркизма. Именно он стал основоположником романтизма, первооткрывателем жанра стихотворной драмы и трагедии в национальной литературе.

Произведения могучего художника слова, отличающиеся духовным богатством, сформировали эстетический вкус многих поколений. Его философская лирика затрагивает такие животрепещущие проблемы, важные и вечные темы, как любовь к Всевышнему и красоте, добро и зло, борьба светлых и темных сил, сочувствие, гуманизм и человеколюбие.

Уникальный поэт, прославился ещё при жизни, не случайно его называли Шекспиром Востока. Все его произведения пропитаны глубоким философским смыслом и не отставляют читателя равнодушным вне зависимости от того, на какой язык они переведены. Творчество Джавида и сегодня сохраняет свою актуальность.

Безмерно талантливый поэт и мыслитель прожил очень яркую, но трагическую жизнь. Он открыл новую страницу в литературе и драматургии Азербайджана, оказал сильное влияние и на развитие национального театра. Гусейн Джавид оставил богатое творческое наследие. Драгоценные плоды его таланта стали настоящим национальным достоянием.

Благодаря искусному переводу и большому труду поэта Кожогелди Култегина, а также филолога-тюрколога Калмамата Куламшаева кыргызские читатели смогут прикоснуться к творчеству одного из лучших и известных миру поэтов Азербайджана, ближе познакомиться с его богатым внутренним миром и глубокими философскими мыслями.

Книга издана в типографии "Турар" на высоком полиграфическом уровне и содержит цветные иллюстрации самого лучшего качества.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/407405
Теги:
Азербайджан, кыргызский язык, литература, поэт
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  