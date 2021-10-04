В Бишкеке в полночь в дома горожан начнут подавать тепло

В Бишкеке отопительный сезон в столице начнется в 00:00 часов ночи 5 октября. Соответствующее распоряжение подписал градоначальник Айбек Джунушалиев сегодня, 4 октября. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Сообщается, что в столице состоялось заседание городского штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду 2021-2022 года, где обсуждалась дата начала отопительного сезона.

Подключение объектов продлится несколько дней. В первую очередь отопление будет подаваться в школы, детские сады, больницы, родильные дома и учреждения социальной защиты. Во вторую очередь – в жилые дома, промышленные предприятия и учреждения, не имеющие задолженности за ранее потребленную тепловую энергию и при наличии акта готовности объекта к работе в зимних условиях.

При подключении жилго дома просьба сбросить воздух из системы отопления через краны Маевского, расположенные на отопительных приборах верхних этажей домов. Данная мера ускорит поступление тепла в квартиры.